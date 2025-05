Diciassettenne travolta e uccisa a Capannori: l’automobilista positivo ad alcol e droga

È risultato positivo ad alcol e stupefacenti il 29enne che, nella notte tra sabato e domenica, ha investito e ucciso la 17enne Valentina Tolomei a Capannori.

L’uomo, residente a Porcari, guidava a forte velocità una Mercedes Classe A lungo via Romana quando ha travolto la Vespa 50 della ragazza, che si stava immettendo da via Nuova di Paganico. La giovane è stata sbalzata per circa dieci metri ed è morta sul colpo.

La vettura è poi finita in un canale. I soccorsi del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Il 29enne è stato arrestato per omicidio stradale e posto ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.

Notizie correlate