Empoli, consegnata all’Ospedale San Giuseppe la rosa 'La Cura' in omaggio agli infermieri

Una rosa in dono come simbolo del lavoro degli infermieri. La cerimonia di consegna è avvenuta sabato 23 maggio, quando David Nucci presidente di Opi Firenze-Pistoia, l’ha consegnata a Francesca Bellini direttrice sanitaria dell’Ospedale San Giuseppe e a Loriana Meini dirigente infermieristico area territoriale Empoli.

Si tratta della rosa La Cura®, un ibrido appositamente creato da “Rose Barni” per il personale sanitario, che verrà posizionata nell’area verde antistante l’ospedale. Lo storico vivaio di Pistoia, che produce rose d’autore dal 1882, l’ha donata ai professionisti sanitari durante gli eventi organizzati da Opi Firenze-Pistoia in occasione della Giornata internazionale dell’Infermiere del 12 maggio. Questo fiore è particolarmente resiliente e la sua struttura a cespuglio rimanda all’idea di gruppo, proprio a simboleggiare l’unione che caratterizza la professione infermieristica, perché è solo in gruppo che è possibile vincere le sfide dell’infermieristica del futuro.

"Oggi celebriamo a Empoli la giornata internazionale dell’infermiere – ha commentato David Nucci, presidente di Opi Firenze-Pistoia -. Abbiamo consegnato la Rosa @La Cura all’ospedale San Giuseppe. A seguire, nel pomeriggio, c’è stato un momento importante di approfondimento dedicato al codice deontologico 2025. Un evento al quale hanno partecipato numerosi iscritti al nostro Ordine".

"Questo dono vuole rappresentare l’importanza degli infermieri per tutta la sanità – ha detto Francesca Bellini, direttrice sanitaria dell’Ospedale San Giuseppe -. Gli infermieri sono le prime persone che il paziente vede durante il suo percorso, sono quelle che stanno più a lungo a contatto con lui e che, con un sorriso e la parola giusta, possono fare la differenza. Sono i primi ad accorgersi che qualcosa non va e hanno sempre più competenze cliniche e manageriali. Possiamo parlare di un ospedale che funziona bene solo se c’è una buona integrazione tra il personale infermieristico e il restante di quello sanitario".

"È un giorno importante per l’ospedale di Empoli e il territorio – ha dichiarato Loriana Meini dirigente infermieristico area territoriale Empoli -. È con piacere che accettiamo questo pensiero dal nostro Ordine professionale. Un riconoscimento pensato per ricordare un momento importante che tutti gli infermieri hanno vissuto nel periodo pandemico, ma non solo. È anche un modo per accendere i riflettori su questa professione, come stimolo per nuovi “reclutamenti”".

Fonte: Opi Firenze-Pistoia - Ufficio Stampa

