Europa Verde Empolese si rinnova: eletti due portavoce e il nuovo esecutivo

Si è tenuta, nel pomeriggio di venerdì, alla presenza di Sandra Giorgetti della direzione nazionale, l’Assemblea elettiva di Europa Verde empolese che, per acclamazione, ha recepito la disponibilità all’elezione dei due portavoce, nel rispetto della parità di genere, Paola Cibella e Andrea Vitello. Assieme è stato eletto il nuovo esecutivo locale, composto dagli iscritti che si sono resi disponibili manifestando interesse, impegno politico e organizzativo: Rosa Bonadonna - Cultura e empatia verso il mondo naturale e animale; Antonio Cinquini - Urbanistica e pianificazione; Cinzia Masi, Christina Spreitzer - Pari opportunità, diritti civili, associazionismo; Roberto Fabiani - Manutenzione del territorio, protezione civile; Stefania Nucci - Comunicazione e tesoreria; Gabriele Bagnoli - Energie rinnovabili e transizione ecologica;

Roberto Fabiani - agronomo paesaggista, indipendente.

Rosa Bonadonna e Antonio Cinquini, referenti attuali di Europa VERDE, hanno presentato le candidature che, in continuità con le scelte politiche attuate, le alleanze in essere e in piena sintonia con i nostri valori, porteranno un significativo rinnovamento generazionale. L'ex assessore, oggi componente dell’esecutivo regionale, molto commosso, è intervenuto lasciando idealmente il testimone a questo nuovo progetto: "...al quale non farò mancare il mio personale contributo, con la soddisfazione di vedere realizzata una rinnovata sensibilità ambientale. Abbiamo ancora spazio e modi per lavorare ancora molto, INSIEME!”

“Ringrazio di cuore”, ha commentato la neo portavoce Paola Cibella, “per la fiducia che i Verdi Empolesi hanno riposto nella mia “modesta“ persona che è chiamata a rappresentare un vasto territorio, il suo sviluppo e le sue contraddizioni ambientali e sociali. Sarà un lavoro impegnativo, ma oltremodo gratificante che, con il prezioso aiuto di tutte e tutti coloro che vorranno collaborare, cercherò di assolvere al meglio delle mie possibilità.

Pertanto auguro a voi tutti, anzi a tutti noi, un proficuo lavoro per il futuro in modo da rilanciare una nuova tematica ambientalista per il nostro territorio”.

Le conclusioni sono state del neo portavoce Andrea Vitello, che ha aggiunto: “Nostro primo obbiettivo è quello di rafforzare una questione politica che, proprio perché autodefinita “alleanza,” deve esprimere pari dignità nelle sue componenti costitutive: Verdi e Sinistra Italiana. Noi consideriamo questa alleanza un valore aggiunto, che ha dato risultati elettorali stupefacenti e non un mero cartello elettorale.

Assieme abbiamo contribuito alla costruzione dei programmi e della maggioranza che governa il comune e assieme affronteremo l’imminente consultazione referendaria e le prossime elezioni regionali. Un programma, il nostro, che vuole essere al tempo stesso ambizioso e concreto; un nuovo paradigma, capace di saldare in un’unica visione lo sviluppo economico e il lavoro con la tutela dell’ambiente e del paesaggio: non più forze contrapposte, ma alleati in una stessa direzione di cura e rigenerazione, perché ECOLOGIA FA RIMA CON LAVORO ED ECONOMIA! A questo si unisce il mio personale impegno e la mia attività culturale e di studio contro tutte le discriminazioni verso le minoranze, contro il bullismo e tutti i populismi e sovranismi, patrimonio delle destre che governano il Paese. Occorre un “riarmo di pace” con la condanna, senza se e senza ma, ai crimini di guerra di Hamas e Netanyahu ed alla aggressiva autocrazia Putiniana, per una pace finalmente rispettosa dell’integrità Ucraina”.

Fonte: Europa Verde Empoli - Ufficio Stampa