Ferrara (Empoli in Azione): "Sdegno per l'attacco di FdI a Saviano. Il Comune di Empoli lo inviti"

"Come Empoli in Azione, esprimiamo il nostro più profondo sdegno e la nostra ferma condanna per il vergognoso post pubblicato sui social media da Fratelli d'Italia nel giorno in cui l'Italia intera commemorava il trentatreesimo anniversario della strage di Capaci. Un giorno di lutto e di riflessione sulla barbarie mafiosa è stato insozzato da un attacco frontale e inaccettabile alla figura dello scrittore Roberto Saviano". Così in una nota Luca Ferrara, Segretario Empoli in Azione, che prosegue: "Quanto abbiamo letto il 23 maggio supera ogni immaginazione e ci provoca un'indignazione profonda. Attaccare un uomo come Roberto Saviano, che da vent'anni vive sotto scorta per aver avuto il coraggio di denunciare con le sue parole il cancro della criminalità organizzata, è un atto di inaudita gravità.

Riteniamo questo post un insulto non solo al coraggio e alla libertà di Roberto Saviano, ma anche un affronto alla democrazia stessa. La scrittura, la libera espressione del pensiero, sono strumenti fondamentali per smascherare le ombre e promuovere la consapevolezza civile. Roberto Saviano, con la sua attività di scrittore e giornalista, ha cristallizzato nella sua vita la forza di queste parole, pagando un prezzo altissimo per la sua onestà intellettuale. Si può essere più o meno d'accordo con tutto ciò che Roberto Saviano ha scritto e detto, ma il rispetto per una persona che da quando aveva 26 anni – ormai venti anni fa – vive sotto scorta per aver usato solo delle parole dovrebbe essere un sentimento condiviso da chiunque si professi democratico e rispettoso dello stato di diritto. Le parole contano, e il messaggio veicolato ieri, che purtroppo segue altri messaggi di questo tenore, è di una pericolosità disarmante".

"Fratelli d'Italia, il partito della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ha affermato che Saviano non è un modello e non rappresenta la lotta alla mafia. Come Empoli in Azione, - prosegue Ferrara - pur non occupandoci ordinariamente di dinamiche politiche nazionali, sentiamo il dovere di non stare zitti. Rimanere in silenzio significherebbe dare ragione a chi ha vergato quelle parole infamanti e aggiungere ulteriore peso psicologico al dolore che Roberto Saviano porta con sé da troppo tempo. Per questo motivo, esprimiamo la nostra piena e incondizionata solidarietà a Roberto Saviano. Ci stringiamo a lui con la convinzione che la sua voce libera e coraggiosa sia un patrimonio prezioso per l'intera società civile. Al contempo, rivolgiamo un appello accorato a tutte le forze politiche locali, ai cittadini di Empoli, alle associazioni e ai sindacati affinché facciano giungere a Roberto Saviano il calore e la vicinanza della nostra comunità. È fondamentale far sentire a quest'uomo, che da vent'anni vive una condizione di estrema difficoltà a causa del suo impegno civile, che non è solo e che il suo coraggio è riconosciuto e apprezzato. Inoltre, chiediamo formalmente all'Amministrazione Comunale di Empoli, e in particolare al Sindaco Alessio Mantellassi e all'Assessora alla Sicurezza Valentina Torrini, di invitare quanto prima nella nostra città Roberto Saviano, perché anche questa volta la nostra comunità, si dimostri come in passato attenta ai valori civili e democratici e vicino alle persone che lottano per degli ideali".

Luca Ferrara, segretario Empoli in Azione

