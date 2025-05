Gli studenti della scuola media Montanelli Petrarca di Fucecchio in visita a Coverciano

Si è concluso sabato 24 maggio il progetto realizzato dall’associazione Papo#9 Aps all’interno della scuola secondaria di primo grado Montanelli Petrarca di Fucecchio, patrocinato dal Comune di Fucecchio e rivolto alle classi seconde e terze, con l’obiettivo di promuovere tra i ragazzi la cultura e i valori sportivi.

Il progetto si è sviluppato attraverso 50 ore di propedeutica e relativo torneo di calcio a 5 svoltesi durante l’intero anno scolastico, con l’intervento di allenatori qualificati affiancati da docenti interni. A chiusura, sabato 24 maggio, i vincitori del torneo di calcetto, ovvero le classi 2E e 3A per il maschile e la sezione H per il femminile, sono stati accompagnati in visita al Museo del Calcio e al Centro Tecnico Federale F.I.G.C. di Coverciano, visita durante la quale hanno potuto osservare da vicino tutte le strutture a disposizione delle Nazionali italiane di calcio.

Lo scopo del progetto, ormai consolidato negli anni, è stato quello di stimolare i ragazzi ad una pratica sportiva partecipata e gratificante, ampliando l’offerta motoria e sportiva scolastica nonostante le difficoltà strutturali. Lo sport è gioco e divertimento, ma anche alfabetizzazione motoria e regole, educazione e rispetto, prevenzione di disagio e di bullismo, luogo di integrazione di ogni persona, senza distinzione di razza, né di censo, di fede religiosa o politica, che richiede umiltà e sacrificio ma che allo stesso tempo riesce ad accogliere e a far esprimere ragazzi abili e diversamente abili, contribuendo allo sviluppo di una cultura sportiva, del movimento e del benessere.

“Ringrazio i 400 studenti che hanno partecipato al progetto – commenta la sindaca Emma Donnini - l’associazione Papo #9, la dirigente scolastica Angela Surace, i docenti e a tutto il personale scolastico che hanno reso possibile questa iniziativa. Un progetto che contribuisce a far crescere nei ragazzi e nelle ragazze la consapevolezza della cultura sportiva e, con essa, il rispetto per l’altro e per le regole, valori che stanno alla base della civile convivenza”.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa