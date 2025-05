Controlli nei locali notturni toscani: scoperte gravi irregolarità su lavoro, fisco e sicurezza

Nei primi mesi del 2025, la Guardia di Finanza della Toscana e la Direzione Regionale della SIAE di Firenze hanno portato avanti un piano di controlli congiunti nei locali di intrattenimento attivi nelle ore serali e notturne. L’operazione, estesa a tutte le province della regione, ha interessato discoteche, night club, piano bar, sexy disco e strutture simili, con l’obiettivo di verificare il rispetto delle normative in materia fiscale e lavorativa.

I controlli si sono concentrati in particolare sull’emissione dei biglietti d’ingresso, sugli scontrini per le consumazioni e sull’impiego regolare del personale. Su 17 locali ispezionati, solo 5 sono risultati pienamente in regola. Negli altri 12, invece, sono emerse numerose irregolarità che hanno portato all’elevazione di sanzioni amministrative, soprattutto per violazioni in ambito lavorativo.

Nel dettaglio, le autorità hanno scoperto 29 lavoratori irregolari, di cui 9 completamente “in nero”. Due di questi risultavano anche privi di permesso di soggiorno. Le violazioni riscontrate non si sono fermate al lavoro sommerso: sono stati segnalati anche ritardi nell’emissione degli scontrini elettronici, omissioni nel rilascio dei biglietti d’ingresso, mancato pagamento del canone Rai, irregolarità nelle ritenute fiscali, assenza del misuratore fiscale e, in alcuni casi, perfino la somministrazione di alcolici a minorenni.

Il quadro emerso conferma come il settore dell’intrattenimento notturno, se non adeguatamente controllato, possa presentare gravi criticità, sia sul piano economico che su quello della sicurezza. Per questo motivo, Guardia di Finanza e SIAE sottolineano l’importanza di proseguire con attività ispettive sistematiche e ben organizzate.

Particolare attenzione, spiegano, va riservata alla tutela dei più giovani, principali frequentatori di questi locali. Garantire loro ambienti più sicuri e rispettosi delle regole rappresenta un dovere non solo legale, ma anche morale.

