Il premio 'Tommaso Cardini' assegna gli Oscar del Palio di Fucecchio 

Tutto è pronto per la 17esima edizione del premio “Tommaso Cardini”, manifestazione promossa dall’assessorato alla cultura del Comune di Fucecchio e dedicata alla memoria di Tommaso Cardini, storico presidente del Gruppo Donatori di Sangue Fratres di Fucecchio, nonché fondatore dell’edizione moderna del Palio, che conferirà i riconoscimenti per la sfilata storica del 44° Palio di Fucecchio.

La cerimonia, ad ingresso gratuito, si terrà mercoledì 28 maggio, alle ore 21:30, nella splendida cornice del parco Corsini. Il premio assegnerà i riconoscimenti per le sei categorie in gara ovvero, miglior sceneggiatura, miglior personaggio maschile, miglior personaggio femminile, miglior coppia, miglior gruppo musici e miglior gruppo sbandieratori.

La giuria, più ampia rispetto al passato, sarà composta dalla presidente Bruna Niccoli, docente di Storia del Costume e della Moda presso l'Università di Pisa, dalla vice presidente Gabriella Piccinni, già professoressa ordinaria di Storia Medievale presso l'Università di Siena e membro della Commissione di Studio per il Regolamento per il Palio di Siena, e dai giurati Enzo Mecacci, codicologo e professore presso l'Università di Siena, Samuele Magri, docente di Storia dell'Arte e Storia della Moda presso l'Università di Firenze, l'Istituto Europeo di Design e altre istituzioni private, Riccardo Mugellini, medievista specializzato in Araldica ed esperto delle Arti della Bandiera, del Tamburo e della Chiarina, Duccio Pasqui, membro della Commissione Storica del Bravìo delle Botti di Montepulciano e della Società Storica Poliziana, Lorenzo Campigli, esperto nelle arti del tamburo e della chiarina, e Luca Serra, atleta sbandieratore nel gruppo storico "Le Fiamme di Caracosta" di Cerreto Guidi e giudice abilitato dalla Federazione Italiana Sport della Bandiera.

"Il premio Cardini rappresenta il più alto riconoscimento dell'amministrazione per le sartorie delle contrade - spiega l'assessore alla cultura Alberto Cafaro -. Vincitori o meno, tutti coloro che lavorano sull'abito storico, le bandiere e gli strumenti musicali per la sfilata del Palio sono il nostro orgoglio e sempre saremo loro grati".

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa