In stato confusionale tira pugno a infermiera, denunciata turista a Firenze

A Firenze una turista statunitense di 20 anni è stata denunciata per aver aggredito un'infermiera con un pugno mentre si trovava al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria Nuova. La giovane era stata portata lì in stato confusionale. L’infermiera ha riportato contusioni con due giorni di prognosi. La turista, in vacanza con un’amica prima di rientrare in California, ha detto di non sapere come sia finita in ospedale. La polizia è intervenuta su segnalazione dell'ospedale e la procura ha disposto la denuncia per aggressione a personale sanitario.

