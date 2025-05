Incendio in un magazzino a Pontedera, nessuna persona coinvolta

Incendio questo pomeriggio in un magazzino a Pontedera, prontamente estinto dai vigili del fuoco intervenuti impendendo che si propagasse al resto della struttura. È successo poco dopo le 16 quando i vigili del fuoco di Pisa sono intervenuti in via delle Prunacce con tre mezzi antincendio.

L'incendio, le cui cause sono in corso di accertamento, aveva interessato in particolare un locale interrato di una struttura ricettiva, adibito a magazzino. Effettuate le verifiche strutturali del locale, l'intervento si è concluso alle 19 circa. Nessuna persona è rimasta ferita.

