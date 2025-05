Livorno, preleva 1300 euro con un bancomat rubato: denunciato 48enne

Un 48enne di origine nordafricana è stato denunciato dai carabinieri della Stazione di Ardenza per ricettazione e indebito utilizzo di strumenti di pagamento. Secondo quanto ricostruito dai militari, l’uomo sarebbe entrato in possesso di una carta bancomat rubata e l’avrebbe usata a uno sportello automatico del centro storico di Livorno per prelevare circa 1.300 euro in contanti.

Il proprietario della carta, un 60enne di origine straniera residente in città, si era accorto degli ammanchi grazie alle notifiche sul cellulare e aveva subito avvisato il figlio, che ha provveduto a bloccare la carta e a contattare i carabinieri.

Grazie a una veloce attività d’indagine e alla conoscenza del territorio, i militari sono riusciti a rintracciare il 48enne in corso Mazzini, recuperando sia il bancomat sia parte del denaro. Per lui è scattata la denuncia in stato di libertà all’autorità giudiziaria.