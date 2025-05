Lupi promossi, la Codyeco Santa Croce vola in A3

Stadium Mirandola Volley-Codyeco Lupi S. Croce 3-2

Parziali: 25-18, 21-25, 24-26, 25-19, 15-7

Codyeco Lupi S. Croce: Civinini, Baldaccini (L), Maletaj 6, Camarri, Baldini 4, Colli 14, Matteini 10, Simoni 7, Da Prato 6, Caproni 10, Mignano 3, Pahor 2, Bini (L), Attuoni 4. All. Pagliai 2^ All. Bocini

Stadium Mirandola Modena: Reyes 3, Catellani (L), Antonaci 5, Maletti 13, Sitti 4, Zanetti, Brondolo 6, Flemma 12, Bevilacqua 1, Rustichelli (L), Albergati 19, Rustichelli 4, Scaglioni 4. All. Bicego, 2^ All. Pinca

Arbitri: Branca Gianluca, Vangone Deborah.

La Codyeco Lupi S. Croce, dopo un solo anno di purgatorio, riconquista sul campo la serie A perduta, ottenendo la promozione al termine della doppia sfida con Stadium Pallavolo Mirandola. Dopo la vittoria per 3-0 della gara di andata, i biancorossi vincono due set sul difficile campo degli emiliani, impedendo così a Mirandola di completare la temuta remuntada e andare al golden set.

Il primo aggettivo per la promozione? Meritata. Poi ci mettiamo giusta e poi anche sacrosanta. Primi alla fine del girone di andata, primi a fine campionato, primi nel doppio confronto con l’altra…prima del girone C (i Lupi hanno vinto il girone D). Ah, final four di Coppa Italia conquistata e…altro primo posto sfiorato, dopo una battaglia di nervi con Green Volley Galatone (che peraltro ieri ha conquistato la promozione in A3). I ragazzi, lo staff tecnico al completo, quello medico e fisioterapico, la società, l’organizzazione dirigenziale, la comunicazione, i tifosi, chiunque abbia speso energie in questa lunga e faticosa stagione, meritano solo applausi e cori. Stagione fantastica.

Applausi e cori come quelli tributati dalla Curva Parenti e da tutti gli altri tifosi giunti a Mirandola da S. Croce sull’Arno. Gran tifo per tutta la gara in un Palazzetto bello pieno e giusta apoteosi, in campo, al fischio finale. Una gioia per i presenti e per tutti quelli che hanno sofferto da casa. I sostenitori biancorossi hanno percorso chilometri timbrando presente in tutte le trasferte, comprese quelle di Coppa: una dimostrazione di affetto e appartenenza che i giocatori hanno ripagato sia dal punto di vista dei risultati che del coinvolgimento. Ieri sono arrivati in pullman da 50 posti, segno di una crescente organizzazione.

La promozione è arrivata al termine di una gara che Mirandola ha approcciato con il piglio della grande squadra, dando subito il segnale di voler ribaltare il 3-0 incassato al PalaParenti. Nel primo set il team di Bicego ha dominato. E anche nella seconda frazione, almeno fino al 12-8. I Lupi però sono ripartiti, e hanno trovato il modo e la forza di tenere il campo e rimanere sempre lì nel punteggio, assestando la zampata giusta nel finale del secondo set e soprattutto nel terzo. Ben 9 i muri messi a segno dai ragazzi di Pagliai e Bocini (3 Simoni, 2 Baldini), 77% la percentuale in attacco del centrale Caproni (10 palloni messi a terra su 13 attacchi). Al di là di questi picchi prestativi, che è giusto citare, sono stati tutti sopra livello: una vittoria di squadra, come ha sottolineato l’opposto Da Prato nelle interviste di fine partita.

Il match. Starting six. Stadium Pallavolo Mirandola con Sitti-Albergati, Rustichelli-Antonacci, Reyes, Maletti, libero Catellani. Codyeco con Mignano-Da Prato, Simoni-Caproni, Colli-Pahor, Bini libero.

1 set. Partenza lanciata dei padroni di casa, muro di Sitti per il 4-2, Albergati aumenta il divario. Mirandola difende il +3: quando Maletti mette a terra il 9-5 coach Pagliai chiama il primo discrezionale. Simoni in primo tempo tiene i biancorossi nel punteggio: 12-9. Sul 15-12 dentro Civinini al servizio: il solito Albergati ottiene il sideout. Un errore diretto in attacco lancia Mirandola a +5 e Pagliai chiama il secondo time-out. I padroni di casa trovano il 20-12, Pahor esce dal muro per il cambiopalla. Poi arriva l’ace di Mignano. La battuta successiva, però, vola fuori. Avvicendamento tra Pahor e Matteini. Antonaci ottiene il set-point sfruttando l’anticipo dal centro; seguono due errori in fila dei padroni di casa, chiusura affidata a Albergati.

2 set. Un ace fortunoso dell’opposto di casa segna il +3 per Stadium, 5-2. Lupi subito in time-out. La Codyeco non riesce a trovare le misure nel muro-difesa, ma lotta su tutti i palloni e resta agganciata all’avversario e alla partita. Un turno al servizio di Maletti regala di nuovo il break agli emiliani, 12-8. Secondo discrezionale per Pagliai. Dentro ancora Matteini, poi Civinini per Simoni. Matteini regala il 13-12, Lupi ancora nel set. Un errore di Reyes propizia il pareggio. Sul 13-13 arriva il time-out anche per Bicego. Al rientro prosegue il turno al servizio di Civinini e ancora Matteini regala agli ospiti il primo vantaggio. Albergati stoppa il break. Mignano di prima intenzione per il 15-16. La Codyeco trova il doppio vantaggio con un pallonetto di Colli, 16-18. Simoni mette le mani per il +3. Secondo tempo tecnico per i padroni di casa. Il capitano porta a casa il 18-21, poi ci piazza l’ace. + 4 Lupi. Grandissima soluzione in attacco di Matteini che fa esplodere il settore ospiti, poi lo schiacciatore trova il muro a uno del set-point. La “pipe” di Colli a chiudere.

3 set. Mirandola parte alla carica, i Lupi rimangono a contatto. Matteini firma il -1. Ancora Mignano la gira di seconda per il 10-9. Un attacco out di Albergati regala la parità alla Codyeco, che al netto di qualche battuta sbagliata tiene il campo egregiamente. Altro errore diretto di Flemma, primo vantaggio nel set per i Lupi. Sul 13-14 dentro Civinini. Nessuna delle due squadre vuole mollare. Caproni strappa il sideout del 16-17. Azione lunghissima con grandi difese, ma i Lupi difendono il sideout con Colli, 18-19. Invasione Mirandola, +2. Time-out Bicego. Al rientro Antonaci ottiene il cambiopalla. Albergati, però, mette in rete il servizio. Caproni mette palla giù 20-22. Matteini lo imita al 21-23, poi il servizio è troppo corto. Mirandola a -1. Il set-point è di Caproni, si gioca la palla che vale la promozione. Sul 23-24 annulla il vantaggio biancorosso Albergati, 24-24. Time-out Pagliai. Al rientro Maletti sbaglia la battuta. Albergati prova a riconquistare la palla ma trova le mani di Colli e Simoni: 24-26 e festa grande per il gruppo squadre e tifosi.

Nei set successivi giusto spazio a Maletaj, Camarri, Attuoni, Baldini, Civinini e Baldaccini. In un clima di grande euforia per la promozione appena ottenuta i giovani Lupi ci provano ma Mirandola tiene il punto e porta a casa la vittoria al tie-break.

Fonte: Codyeco Lupi S. Croce