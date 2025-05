Mostra del Chianti: le info su parcheggi, pass e viabilità

In occasione della 67ª Mostra del Chianti, che si terrà a Montespertoli da sabato 31 maggio al domenica 8 giugno 2025, sono state disposte modifiche temporanee alla viabilità, alla sosta e alla fruizione di alcune aree pubbliche, al fine di garantire il corretto svolgimento della manifestazione.

PASS PARCHEGGIO PER RESIDENTI

Durante gli orari di svolgimento della festa, il parcheggio di Piazzale Lotti sarà a pagamento. Tuttavia, in applicazione della Delibera di Giunta Comunale n. 118 del 18 maggio 2023, sono esclusi dal pagamento:

Persone disabili

Mezzi di soccorso e forze di polizia

Veicoli dell’Amministrazione comunale

Veicoli autorizzati con specifica esenzione rilasciata dal Sindaco

Ai residenti delle vie: Piazza del Popolo, Via Gramsci, Via Garibaldi e Via Taddeini (dal civico 2 al civico 30), che risiedono in zone chiuse al traffico durante la manifestazione, è concesso un pass per il parcheggio gratuito (uno per nucleo familiare), valido presso: l’ex campo sportivo del capoluogo, il Piazzale Lotti.

I pass saranno distribuiti da lunedì 26 maggio fino alla fine della Mostra, presso l’Ufficio Segreteria del Sindaco, primo piano del Palazzo Comunale (Piazza del Popolo), dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00.

MODIFICHE TEMPORANEE A SOSTA E CIRCOLAZIONE

Per consentire l’allestimento del luna park, lo spostamento del mercato settimanale e la sistemazione dei posteggi fuori mercato, sono previsti i seguenti divieti temporanei:

1. Parcheggio zona sportiva “Molino del Ponte” (fronte spogliatoi campo calcio), Via della Gora fino al civico 13:

- Divieto di sosta con rimozione forzata dal 23 maggio ore 08:00 all’11 giugno ore 18:00, eccetto attrazioni luna park e caravan giostrai.

2. Piazza Caduti nei Lager (porzione terminale fino a via V. Piazzini):

- Divieto di sosta e transito dal 22 maggio ore 08:00 al 10 giugno ore 18:00, eccetto luna park e ambulanti.

- Divieto di sosta e transito esteso all’intera piazza dal 27 maggio ore 06:00 al 10 giugno ore 15:30.

3. Via Suor Niccolina Anselmi (tra via Schiavone e via Taddeini):

- Divieto di sosta e transito il 3 giugno dalle ore 06:00 alle 15:30.

4. Via Montelupo (civici 44-80, ambo i lati):

- Divieto di sosta con rimozione forzata dalle 06:00 alle 19:00 dal 22 al 31 maggio (escluso 25 maggio) e dal 1 al 10 giugno (esclusi 1 e 2 giugno), per istituzione capolinea bus.

5. Via Montelupo (civici 30-44, ambo i lati):

- Divieto di sosta dalle 06:00 alle 15:30 nei giorni 31 maggio e 7 giugno, per posteggi fuori mercato.

6. Via Roma e Piazza del Popolo (fino a viale G. Matteotti):

- Divieto di sosta e transito dalle 07:00 alle 14:00 nei giorni 24 e 31 maggio e 7 giugno.

SPOSTAMENTO MERCATO SETTIMANALE

Per consentire lo svolgimento della Mostra del Chianti, il mercato settimanale sarà temporaneamente spostato:

- Martedì 27 maggio in Piazza Caduti nei Lager

- Martedì 3 giugno in Via Suor Niccolina Anselmi, nel tratto compreso tra via Schiavone e via T. Taddeini.

- Martedì 10 giugno in Piazza Caduti nei Lager

Il mercato tornerà nella consueta Piazza del Popolo martedì 17 giugno.