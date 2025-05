Empoli, il M5S lancia la 'Maratona per la Pace' in Piazza della Vittoria

Giovedì 29 maggio dalle 17.30 alle 19.30 si terrà a Empoli, in Piazza della Vittoria, la 'Maratona per la Pace', un evento pubblico promosso dal Movimento 5 Stelle per lanciare un forte messaggio a sostegno della pace, della diplomazia e della nonviolenza.

Il format sarà quello di un convegno pubblico in cui verrà dato ampio spazio alle associazioni e alla società civile: tante voci si alterneranno sul palco per condividere idee, testimonianze e impegno.

L’evento vedrà la partecipazione di Irene Galletti, Presidente M5S Toscana e Andrea Quartini, Deputato toscano.

"Il ritorno della corsa agli armamenti e l’idea che la sicurezza si costruisca solo con le armi ci preoccupano profondamente. Le risorse sottratte a scuola, sanità, ambiente e previdenza mettono a rischio la qualità della vita e il futuro delle nostre comunità.

Ancora più grave è la complicità silenziosa – e talvolta esplicita – di Europa e Italia nel genocidio in corso a Gaza.

Davanti a questa deriva, sentiamo il dovere di far sentire la voce di chi crede nella pace, nella diplomazia, nella giustizia internazionale e nella nonviolenza. Il MoVimento 5 Stelle ha preso posizioni precise su questi temi, ma c’è bisogno di tutte le voci libere e autonome che in questi anni si sono spese per la pace. Per questo, l'evento ha lo scopo di dare un microfono (forse meglio “un palco”…) aperto a tutte le realtà associative, civiche e sociali del territorio che vogliano contribuire con il proprio pensiero, la propria esperienza, la propria proposta. Un’occasione per stare insieme e dare forza ad un messaggio di pace".

Fonte: Ufficio Stampa

