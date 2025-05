Muore Francesco Angelini, sindaco di Pieve Fosciana: aveva 71 anni

Il mondo delle istituzioni piange la scomparsa di Francesco Angelini, sindaco di Pieve Fosciana, deceduto all’età di 71 anni. Angelini era in carica come sindaco di Pieve Fosciana dal 2011. Nel 2021 era stato rieletto per il terzo mandato con una lista civica di area centrosinistra.

A esprimere il dolore e la vicinanza alla famiglia e alla comunità è stato tutto il Consiglio regionale della Toscana, attraverso le parole del presidente Antonio Mazzeo, che ha ricordato Angelini come "un uomo generoso, sempre disponibile, profondamente legato alla sua comunità".

"È stato un esempio di come si può amministrare un territorio con serietà, attenzione ai bisogni delle persone e amore per il proprio territorio – ha dichiarato Mazzeo –. Francesco lascia un vuoto grande, ma anche un’eredità di impegno che resterà nel cuore di chi lo ha conosciuto e stimato".

Anche il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha voluto rendere omaggio al sindaco scomparso: "Francesco ha servito il suo territorio con dedizione, competenza e umanità. Anche durante la malattia non ha mai smesso di impegnarsi per il bene dei suoi concittadini, incarnando i valori più alti dell’impegno civico".

“A nome del gruppo consiliare di Fratelli d’Italia esprimo il nostro cordoglio e la vicinanza alla famiglia e alla comunità di Pieve Fosciana per la prematura scomparsa di Francesco Angelini. Ci separavano la posizione politica e una discussione che fu molto accesa sul lago di Pontecosi, ma sono state contrapposizioni di ruoli. Quando ci siamo incontrati, come è normale fare, c’è sempre stata cordialità e rispetto personale“ così Vittorio Fantozzi, capogruppo di Fratelli d’Italia nel Consiglio Regionale della Toscana.