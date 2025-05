Musica alla Rsa Villa Serena di Montaione con La Bandaccia: "Hanno riacceso emozioni e ricordi"

Una mattina di musica, sorrisi e grande emozione quella vissuta sabato scorso dagli ospiti di Villa Serena a Montaione, residenza assistenziale per anziani gestita dalla cooperativa Proges, grazie alla coinvolgente esibizione della Bandaccia! Il gruppo folkloristico, noto in tutta la Valdelsa per il suo stile travolgente e il repertorio ricco di brani tradizionali e ironici, ha portato la sua energia tra gli anziani della struttura, regalando momenti di festa e spensieratezza. Con strumenti a fiato, tamburi, campanacci e tanto entusiasmo, i musicisti della Bandaccia hanno saputo coinvolgere il pubblico in una vera e propria celebrazione della musica popolare. Gli anziani e i loro parenti hanno seguito il ritmo battendo le mani, cantando e ballando sulle melodie ritmate del gruppo musicale. L’iniziativa ha offerto un momento di socializzazione e benessere e l'incontro con il territorio e le sue tradizioni.

"È stata una mattina speciale – racconta Paolo Profeti, coordinatore di Villa Serena. La musica della Bandaccia ha riacceso emozioni e ricordi portando gioia a tutti. Li ringraziamo di cuore per questa splendida esperienza".

Fonte: Ufficio stampa