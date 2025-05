Nuova ambulanza per la Pubblica Assistenza di Tavarnuzze

Il sindaco di Impruneta Riccardo Lazzerini ha partecipato alla cerimonia di consegna di una nuova ambulanza alla Pubblica Assistenza di Tavarnuzze, svoltasi nella mattinata di ieri, domenica 25 maggio, in piazza Don Chellini.

Il nuovo mezzo di soccorso è stato benedetto da Mambuene Yabu Don Dr. André, parroco della Parrocchia del Sacro Cuore di Tavarnuzze, alla presenza del sindaco Riccardo Lazzerini, dei volontari e dei cittadini intervenuti.

L'acquisto dell'ambulanza è stato possibile anche grazie alla generosa donazione di Renzo Rossi, storico associato della Pubblica Assistenza, che ha voluto compiere questo gesto in memoria della figlia, la Dott.ssa Monica Rossi, scomparsa l’11 ottobre 2011.

"Per me è un grande giorno. Sono felice di aver donato questa ambulanza che servirà a tutta la popolazione. È stato il desiderio di mia figlia, che la voleva fortemente. Un gesto in sua memoria", ha dichiarato Renzo Rossi.

Nel corso della cerimonia, Rossi è stato omaggiato con un bassorilievo in terracotta raffigurante San Martino, realizzato dall’artista Silvano Porcinai, come segno di gratitudine per il suo gesto di solidarietà.

Riccardo Lazzerini, sindaco di Impruneta, ha voluto sottolineare l'importanza dell'iniziativa: "Questa ambulanza rappresenta un grande gesto d’amore verso la comunità. La generosità di Renzo Rossi ci ricorda il valore della memoria e della solidarietà. Come amministrazione, siamo al fianco della Pubblica Assistenza per sostenere un servizio fondamentale per il territorio".

Il Comune di Impruneta rinnova il proprio sostegno alla Pubblica Assistenza, riconoscendo il ruolo centrale che svolge nel garantire assistenza e servizi essenziali a favore della cittadinanza.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio stampa

Notizie correlate