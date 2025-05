Presunta fuga di gas, evacuata scuola a Scandicci

Intervento dei Vigili del Fuoco oggi alle ore 13:30 in via Filippo Sassetti, presso l’Istituto Comprensivo “Rossella Casini”, a causa di una segnalata fuga di gas metano.

In via precauzionale è stato attivato il piano di emergenza interno dell’istituto, con l’evacuazione di uno dei padiglioni scolastici. Sul posto è giunta tempestivamente una squadra dei Vigili del Fuoco, che ha effettuato i controlli all’interno dei locali per verificare l’eventuale presenza di gas.

Le verifiche hanno dato esito negativo, escludendo la presenza di pericoli. Una volta accertata la sicurezza dell’edificio, è stato possibile riprendere regolarmente le attività didattiche.

Nessuno è rimasto ferito o intossicato e l’intervento si è concluso senza ulteriori criticità.

