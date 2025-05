Protezione Civile in piazza a Cerreto Guidi. Giani: “Un sistema che coordina forze ed energie”

Sabato 24 maggio 2025, piazza Vittorio Emanuele II a Cerreto Guidi ha ospitato la terza edizione della Giornata della Protezione Civile, promossa dall’Unione dei Comuni Empolese Valdelsa. L’evento ha trasformato il cuore della città in un grande spazio dedicato alla prevenzione, alla gestione delle emergenze e alla cultura dell’autoprotezione, coinvolgendo 26 associazioni convenzionate, istituzioni, forze dell’ordine e numerosi volontari.

Media partner dell’evento è stata Radio Lady, che ha seguito in diretta la manifestazione. Nei giorni precedenti, Simona Rossetti, sindaca di Cerreto Guidi e delegata alla Protezione Civile per l’Unione dei Comuni Empolese Valdelsa, è stata ospite dell’emittente per presentare l’iniziativa e sottolinearne l’importanza per la cittadinanza.

Recupera l'intervista

La giornata, pensata per tutta la cittadinanza, ha offerto esercitazioni, dimostrazioni pratiche, simulazioni di scenari critici come terremoti e incendi boschivi, oltre a stand informativi. Grande novità di questa edizione, l’uso delle nuove tecnologie: per la prima volta è stato mostrato dal vivo l’impiego dei droni nelle operazioni di emergenza.

Presente all’evento anche il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, che ha sottolineato che ha sottolineato l’importanza della Protezione Civile come pilastro fondamentale nella gestione delle crisi: “La Protezione Civile non è un corpo, ma un sistema. Un sistema fatto di energie, competenze e forze che si coordinano per essere pronti e agire con efficacia nelle situazioni di emergenza”.

Riflettendo sulla sua esperienza negli ultimi cinque anni, Giani ha ricordato che al momento del suo insediamento come Presidente della Regione, il suo predecessore gli disse "che gli eventi e le calamità che richiamano l'intervento della Protezione Civile diventano impegno ordinario. Dopo cinque anni, posso dire che oggi sono interventi ordinari. Una volta si dichiarava al massimo una emergenza regionale che diventava nazionale. Solo da maggio dello scorso anno, ne ho dichiarate 7. È il segno evidente di quanto i cambiamenti climatici stiano aumentando la frequenza e l’intensità degli eventi estremi, tra siccità estrema e piogge torrenziali”.

Tra gli episodi più gravi, Giani ha ricordato gli incendi a Camaiore e Massarosa del il 14 agosto del 2024 e la tromba d’aria a Marina di Massa e Marina di Carrara appena 3 giorni dopo. “In tre giorni dichiarammo l’emergenza - ha ricordato - questo ci dimostra quanto sia importante l’educazione del cittadino e la consapevolezza dei rischi”.

(foto gonews.it) (foto gonews.it) (foto gonews.it) (foto gonews.it) (foto gonews.it) (foto gonews.it) (foto gonews.it) (foto gonews.it) (foto gonews.it) (foto gonews.it) (foto gonews.it) (foto gonews.it) (foto gonews.it) (foto gonews.it) (foto gonews.it) (foto gonews.it) (foto gonews.it) (foto gonews.it) (foto gonews.it) (foto gonews.it) (foto gonews.it) (foto gonews.it) (foto gonews.it) (foto gonews.it) (foto gonews.it)

Giani ha anche rimarcato come oggi la percezione delle opere pubbliche sia profondamente cambiata: “Un tempo il cittadino pensava prima agli interventi sulle strade, ferrovie e autostrade. Oggi la percezione è cambiata, e se chiedi nuovamente al cittadino quale sia l’opera pubblica da realizzare, risponderà: la difesa del suolo. Questo è ovviamente la conseguenza dei tragici eventi che hanno attraversato la Toscana negli ultimi mesi”.

Infine, Giani ha voluto elogiare l'iniziativa organizzata dall'Unione dei Comuni Empolese Valdelsa: "Giornate come questa sono fondamentali e mi auguro che tutti i sindaci della Toscana seguano l’esempio di Simona Rossetti, organizzando iniziative che coinvolgano i territori e rafforzino il senso di comunità e di preparazione”.

Accanto a Rossetti, sindaca di Cerreto Guidi, hanno partecipato anche i sindaci di Empoli (Alessio Mantellassi), Vinci (Daniele Vanni), Capraia e Limite (Alessandro Giunti) e Montelupo Fiorentino (Simone Londi), insieme ai rappresentanti delle forze dell’ordine.

La giornata ha visto un'ampia partecipazione anche dei più giovani, con progetti scolastici e attività pensate per coinvolgere bambini e famiglie. Radio Lady, media partner dell’evento, ha trasmesso in diretta l’intera manifestazione con le voci di Irene Rossi e Cristina Ferniani.

Notizie correlate