Quarto premio dedicato al dottor Pugliese, ecco chi ha vinto

La classe 3B della scuola primaria “Giusti” di La Scala dell'Istituto Comprensivo "Sacchetti" e la classe 3A della scuola primaria "Galilei" di Ponte a Egola dell'Istituto Comprensivo “Buonarroti” sono le classi che si sono aggiudicate la quarta edizione del premio “Una scuola a colori” intitolato alla memoria del pediatra Marco Pugliese. La cerimonia si è svolta sabato 24 maggio, in Sala del Consiglio, alla presenza del sindaco Simone Giglioli, dell’assessore Matteo Squicciarini, gli ex colleghi del pediatra scomparso, Elena Lotti e Roberto Boldrini e dei familiari. Il premio era rivolto alle classi delle scuole primarie dell’Istituto Comprensivo “Franco Sacchetti” e dell’Istituto Comprensivo “Michelangelo Buonarroti”, e prevedeva la premiazione di due elaborati grafico-pittorici (uno per ciascun Istituto comprensivo) realizzati dalle classi III, IV e V, come lavori di gruppo.

A valutare i progetti dedicati al tema Essere cittadini di oggi e di domani: il mondo che vorrei, è stata una giuria composta dalla pediatra Elena Lotti, da Stefania Volpi dei servizi demografici del Comune, dalla moglie di Pugliese, Susanna Rossi e da Silvia Scarlatti dello staff della Bottega di Geppetto, che hanno selezionato i due progetti vincitori. Oltre ai rappresentanti dei docenti e dei genitori dei due Istituti Comprensivi, presente anche Manuela Biancalani per l’Azienda Speciale Farmacie che, anche per quest’anno, ha confermato il sostegno all’iniziativa, con una donazione di 750 euro per ciascun Istituto, un budget da utilizzare per acquisti di materiale didattico.

“Quarta edizione per il premio rivolto alle scuole, nato con l'obiettivo di ricordare Marco Pugliese, un pediatra che, per oltre trent’anni, ha prestato servizio sul nostro territorio, scomparso prematuramente il 16 novembre 2020, a causa di complicazioni dovute al Covid – spiegano il sindaco Simone Giglioli e l’assessore Matteo Squicciarini –. Anche per quest’anno le scuole primarie che hanno partecipato hanno realizzato una serie di opere che denotano l’impegno, l’interesse e la creatività di bambine, bambini e docenti mostrando, ancora una volta, grande entusiasmo e un’ottima capacità di lavorare insieme. Questo riconoscimento nasce da un’idea dei pediatri colleghi di Pugliese, che hanno molto sofferto la sua perdita, figura carismatica, punto di riferimento per i bambini e le famiglie di tutto il territorio comunale. Vogliamo dire grazie alla famiglia per l'impegno a valorizzare il ricordo di Marco Pugliese, all'Azienda Speciale Farmacie che, sin dalle origini, sostiene con convinzione il premio e alle scuole del nostro territorio per l'affettuosa partecipazione che, anche per questa edizione, hanno dimostrato”.

