Referendum 8 e 9 giugno, dibattito alla Casa del Popolo di Santa Maria del PCI Empolese Valdelsa

Martedì 27 maggio alle ore 21.15 si terrà a Empoli, presso la Casa del Popolo di Santa Maria, un dibattito pubblico sui cinque referendum dell'8 e 9 giugno dal titolo: "Per il futuro di tutti noi; per un lavoro sicuro e in sicurezza; per il diritto alla cittadinanza".

L'iniziativa è organizzata dalla Sezione "Abdon Mori" del Partito Comunista Italiano - PCI e della Federazione Giovanile Comunista Italiana - FGCI. Parteciperanno Maurizio Brotini (Presidente IRES CGIL Toscana), Mauro De Felice (Responsabile Nazionale Lavoro FGCI), Luigi Moggia (Responsabile Regionale Lavoro PCI Toscana). Coordinerà Sandro Scardigli (Segretario Sezione PCI "Abdon Mori" Empolese Valdelsa).

Il PCI invita a votare SI su tutte e cinque le schede, perché "chi lavora e produce sono i dipendenti e non gli imprenditori. Contro il precariato e per il diritto alla sicurezza del e sul lavoro, per la dignità della classe lavoratrice, per il diritto alla cittadinanza".

Fonte: PCI Sezione "Abdon Mori" Empolese Valdelsa

Notizie correlate