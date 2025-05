Referendum abrogativi, le info utili per chi vota a Empoli

Nei giorni domenica 8 giugno 2025, dalle 7 alle 23 e lunedì 9 giugno, dalle 7 alle 15, si voterà per i cinque referendum popolari abrogativi ex art. 75 della Costituzione. A Empoli sono chiamati alle urne 34.962 elettori (18.286 femmine e 16.676 maschi). Le sezioni sono 42 e sono prive di barriere architettoniche per consentire l’accesso anche agli elettori non deambulanti. Si ricorda che è necessario presentarsi ai seggi muniti di un documento di identità e della tessera elettorale.

PER COSA SI VOTA – I cinque referendum popolari abrogativi sono a tema lavoro e cittadinanza italiana:

- Contratto di lavoro a tutele crescenti – Disciplina dei licenziamenti illegittimi: Abrogazione

- Piccole imprese – Licenziamenti e relativa indennità: Abrogazione parziale

- Abrogazione parziale di norme in materia di apposizione di termine al contratto di lavoro subordinato, durata massima e condizioni per proroghe e rinnovi

- Esclusione della responsabilità solidale del committente, dell’appaltatore e del subappaltatore per infortuni subiti dal lavoratore dipendente di impresa appaltatrice o subappaltatrice, come conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici: Abrogazione

- Cittadinanza italiana: dimezzamento da 10 a 5 anni dei tempi di residenza legale in Italia dello straniero maggiorenne extracomunitario per la richiesta di concessione della cittadinanza italiana

TESSERE ELETTORALI - Si consiglia a cittadine e cittadini di provvedere, per quanto possibile, con anticipo alla verifica della propria tessera elettorale: se si presenta deteriorata e divenuta inutilizzabile, oppure esaurita negli spazi, o si è smarrita, gli elettori e le elettrici possono recarsi all’ufficio elettorale comunale in piazza del Popolo, 33 e verrà rilasciata immediatamente allo sportello dell’ufficio.

ORARI DEGLI UFFICI – L’ufficio elettorale effettuerà apertura al pubblico nelle mattine di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 12; nei pomeriggi di martedì e giovedì dalle 15 alle 18.

In occasione della tornata elettorale, l’ufficio effettuerà aperture straordinarie: venerdì 6 giugno 2025 in orario continuato dalle 9 alle 18; sabato 7 giugno sempre in orario continuato dalle 9 alle 18 e nei giorni referendari, domenica 8 giugno dalle 7 alle 23 e lunedì 9 giugno dalle 7 alle 15. Terminate le giornate elettorali, l’ufficio di piazza del Popolo, 33, riprenderà il consueto orario di apertura al pubblico.

RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITÀ – Per le carte di identità, il personale dell’ufficio relazioni con il pubblico di via Giuseppe del Papa, 41 effettuerà un servizio straordinario il giorno domenica 8 giugno 2025, dalle 8 alle 10 e dalle 19 alle 22.

Negli altri giorni, gli orari di apertura al pubblico sono i seguenti: lunedì, mercoledì, venerdì dalle 8 alle 13.30; martedì e giovedì, dalle 8 alle 18.30 e il sabato, dalle 8.30 alle 12.

VOTO ASSISTITO - I cittadini elettori che si trovano in condizioni di impedimento fisico e o non deambulanti e che vogliono partecipare alla consultazione dei referendum popolari abrogativi dei giorni domenica 8 e lunedì 9 giugno 2025, possono avvalersi del voto assistito. L’Azienda Sanitaria Toscana Centro ha predisposto un calendario degli ambulatori per il rilascio di certificazioni necessarie per esprimere il voto.

Questi elettori potranno recarsi in cabina a votare con l’assistenza di un accompagnatore che può essere un familiare o un’altra persona liberamente scelta, purché iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica.

I cittadini dei 15 comuni della Zona Empoli Valdarno Inferiore potranno rivolgersi in qualunque sede di seguito riportata, indipendentemente dal Comune di residenza.

Sono autorizzati al rilascio tutti i medici del dipartimento dell’U.O. Servizi Sanitari di Base (Distretti), Medicina Legale e Direzione Ospedaliera.

Tutte le informazioni sui referendum popolari sono consultabili nella sezione dedicata al link https://www.comune.empoli.fi.it/Novita/Notizie/Referendum-8-9-giugno-2025-voto-assistito-con-accompagnamento-in-cabina, dove è possibile scaricare anche il file pdf ‘Calendario Ambulatori’.

SERVIZIO DI TRASPORTO AI SEGGI - Per facilitare l’esercizio del diritto di voto il comune di Empoli garantisce speciali servizi di trasporto gratuito dalla residenza al seggio, nelle giornate delle votazioni e cioè domenica 8 giugno 2025 e lunedì 9 giugno 2025, grazie alla disponibilità dei volontari delle associazioni Misericordia (0571 7255) e Pubbliche Assistenze di Empoli (0571 9806).

Tutte le informazioni in merito alla tornata elettorale referendaria sono disponibili nella sezione dedicata sul sito Internet del Comune di Empoli al link https://elezioni.comune.empoli.fi.it/, aggiornata in tempo reale e dove sarà possibile consultare i risultati e sul portale del Ministero dell’Interno al link: https://dait.interno.gov.it/

È possibile contattare l’ufficio elettorale comunale al numero telefonico 0571 757157.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

