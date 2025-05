Sapaf apre la sua prima boutique a Scandicci: al via una rete di negozi dal format phygital

In una fase in cui la pelletteria affronta un momento di profonda crisi un brand tutto fiorentino rilancia e punta sulla valorizzazione del proprio marchio che fa dell’artigianalità, della ricerca e dell’elevata qualità i suoi punti di forza.

Si è tenuto il taglio del nastro della prima boutique Sapaf (via Donizetti 26, Scandicci) storica azienda di pelletteria che fa base a Scandicci (Fi). La boutique è la prima di una più ampia rete che l’azienda punta a consolidare, legata al turismo esperienziale: "Attraverso una serie di accordi con operatori turistici che accompagnano piccoli gruppi di turisti in percorsi nei dintorni di Firenze, proponiamo anche un’esperienza nella nostra azienda – racconta Andrea Calistri, titolare di Sapaf -. Qui potranno vedere dal vivo come nascono i nostri prodotti, per poi vederli realizzati all’interno della tappa finale: la nostra nuova boutique. Abbiamo scelto di aprirla a Scandicci perché questo, da decenni, è il cuore mondiale della manifattura del lusso: il luogo dove tutto nasce e che oggi vogliamo orgogliosamente celebrare".

Al momento hanno voluto prendere parte anche il consigliere regionale Fauso Merlotti e la sindaca di Scandicci Claudia Sereni: "In un momento così complesso per il settore della pelletteria, vedere un’azienda storica come Sapaf investire su innovazione, qualità e radicamento locale è motivo di grande orgoglio – ha detto Sereni -. Questo nuovo spazio non è solo un punto vendita, ma un simbolo di come tradizione e futuro possano incontrarsi per generare valore, occupazione e nuove opportunità. Collegare l'apertura della boutique alla possibilità per i visitatori e i turisti di scoprire dal vivo i processi artigianali all’interno dell’azienda, è un modo efficace di unire cultura d'impresa e promozione del territorio".

Un negozio dal format phygital, replicabile anche in altre zone, reso possibile anche dalla partnership con Copyworld, altra eccellenza scandiccese specializzata in soluzioni e tecnologie per le aziende. "Per supportare l’esordio retail di Sapaf, il nostro team ha sviluppato un progetto su misura, con l’obiettivo di trasmettere l’identità del brand con strumenti digitali e migliorare l’esperienza in store offrendo contenuti interattivi e ingaggianti – spiegano da Copyworld -. Per questo, nel monitor touch presente all’interno del punto vendita è integrato un configuratore digitale che permetterà ai clienti di esplorare varianti di prodotto, scegliere materiali, colori e dettagli. Un progetto che unisce tecnologia e narrazione, al servizio dell’eccellenza artigianale".

All’interno del negozio, oltre alle proposte in mostra, la presenza di supporti multimediali rende infatti possibile personalizzare la propria borsa, scegliendone la forma e il colore del corpo e dei dettagli, vedere il prototipo e ordinarla per riceverla direttamente a casa, in tutto il mondo.

Fonte: Ufficio Stampa