Si chiude l'Ecovinci Festival del 2025, fra flash mob e un messaggio via radio ai posteri

Si è svolta nel migliore dei modi l'edizione 2025 dell'Ecovinci Festival (sabato 24 e domenica 25 maggio), l'appuntamento annuale organizzato dalla Pro Loco di Vinci, dal Gruppo di Acquisto Solidale Millepiedi di Vinci e Cerreto Guidi e dall'associazione Montalbano Domani.

Sparso per i dintorni di Vinci (dal Mulino del Ronzone al Leccio di Faltognano, passando per le campagne vinciane e arrivando fino al Capoluogo), Ecovinci ha dato vita a oltre una ventina di appuntamenti incentrati sulle tematiche ambientali e sul nostro rapporto con Madre Natura.

Fra le più affascinanti e significative, l'esperienza di Radio Effimera ha coinvolto un buon pubblico, che è stato chiamato a pedalare sul posto per alimentarla a energia elettrica e farla funzionare. La radio, che ha trasmesso in diretta su Orme Radio grazie all'idea di Jam Lab, ha poi registrato la puntata speciale del podcast dedicato all'Ecovinci, conservato il file in una chiavetta usb, e infine sotterrato questa all'interno di una scatola alle pendici del Montalbano, per donare simbolicamente ai posteri quella che è stata l'edizione di quest'anno.

Altro evento fondamentale dell'Ecovinci è stato il flash mob in Piazza G. Masi, per "una piazza vestita di lenzuoli bianchi, una lieve scintilla di umanità", in linea con le iniziative sparse per tutto il Paese a favore della campagna #ultimogiornodigaza.

Ma Ecovinci significa anche progetti educativi per coinvolgere i più piccoli. E così ecco la consegna degli attestati ai bambini delle scuole elementari per la loro partecipazione al Progetto Educativo Ambientale, alla presenza delle maestre, del sindaco e dell'assessore all'istruzione del Comune di Vinci.

Ecovinci significa anche sensibilizzazione e impegno sociale. Uno spettacolo di Onestage in piazza Masi ha rimesso in discussione il tema della plastica abbandonata, mentre in Biblioteca Leonardiana l'associazione Tuttaltro si occupava di organizzare una conferenza sui diritti dei minori.

Doverosi i ringraziamenti per la riuscita della due giorni ambientalista vinciana, che non si sarebbe potuta concretizzare senza l'apporto delle associazioni che hanno organizzato i vari eventi: Suonamidite, JamLab, Ormeradio, Montalbano Domani, Non lo butto via e Lilliput, Porte Aperte, Plastic Free, Anpi, Mediterranea, il Comitato per la tutela degli alberi e il Biodistretto del Montalbano; oltre al prezioso supporto di Acque Spa, sponsor della manifestazione, e al Comune di vinci, che ha patrocinato il tutto.

L'appuntamento è non solo alla prossima edizione nel 2026, ma a tutte le iniziative in itinere che durante l'anno vengono organizzate come tappe di un percorso costante di sensibilizzazione ambientale, come ormai l'Ecovinci Festival è divenuto negli anni.

Fonte: Pro Loco Vinci - Ufficio Stampa

