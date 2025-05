Qualità della vita, Siena seconda in Italia per il benessere dei più piccoli

Siena conquista il secondo posto nella classifica sulla Qualità della vita dei bambini stilata dal Sole 24 Ore, distinguendosi per l’attenzione ai più piccoli in termini di istruzione, servizi, sport e vivibilità. Alle spalle di Lecco e davanti ad Aosta, la città toscana si conferma un territorio ideale per crescere, grazie a un sistema educativo solido, un’ampia offerta di attività dedicate all’infanzia e un contesto urbano sicuro e a misura di famiglia.

