Sono alunni e alunne a 'progettare' il gattile di Empoli

Amore, rispetto, passione, volontà, cura, condivisione, conoscenza. Incontro. Questo è il messaggio più importante che questa mattina (lunedì 26 maggio) un centinaio di studenti dell’Istituto Comprensivo Empoli Est hanno mandato forte e chiaro presentando il percorso fatto sulla progettazione del gattile dei loro sogni. Un lavoro portato avanti in squadra, dove ognuno ha portato la propria idea, un pensiero, anche una sola domanda approfondendo testi, letture, arrivando a creare ‘materialmente’ la struttura più adeguata per gli amici a quattro zampe con spazi, aree e gli immancabili giochi. Insomma, da una scatola o da un cartellone possono nascere grandi cose e sono stati tanti gli spunti per il gattile.

Accompagnati dal personale docente, pieni di gioia ed emozione, ad accoglierli nella sala consiliare del palazzo Municipale (via Giuseppe del Papa, 41), sono stati il vice sindaco e le assessore alla Scuola e alla Tutela degli animali del Comune di Empoli che hanno portato loro anche i saluti del sindaco della città, impossibilitato a essere presente. Gli amministratori hanno ringraziato per tutto quello che questi giovani erano riusciti a realizzare con tanto cuore, avendo già visto in anteprima il progetto e sottolineato l’importanza di questa mattinata che serve a tutti: all’amministrazione comunale e alla comunità. L'incontro è stato un'opportunità importante, civica e didattica, che ha entusiasmato, interessato e commosso per la ‘cura’ che tutti gli studenti hanno rivolto al percorso per il ‘loro’ gattile, supportati da insegnanti davvero speciali, attenti e instancabili. L’amministrazione, inoltre, terrà in considerazione quanto è stato spiegato sulla ‘zona’ del cuore raccontata dagli alunni e cioè, quella dedicata alla pet therapy.

Tra gli altri erano presenti anche il dirigente Marco Venturini e i volontari dell’associazione Aristogatti, Stefano e Tiziana, responsabile del gattile comunale.

Ma entriamo nel merito del progetto per capire il percorso speciale di questi bambini, bambine, ragazze e ragazzi.

FOCUS - Il progetto è rivolto agli studenti dell’Istituto Comprensivo Empoli Est dall’infanzia alla scuola secondaria di primo grado e si articola in un lavoro di conoscenza del territorio, in un percorso laboratoriale partecipato sul suo recupero, di un lavoro di indagine e confronto tra l’associazione Aristogatti, la comunità cittadina, il veterinario e l’amministrazione comunale, familiarizzando con i nostri amici a quattro zampe, prendendo coscienza dei loro spazi e esigenze (attraverso vari fasi) utilizzando diversi percorsi espressivi.

Un lavoro che offre la possibilità di affrontare tematiche vicine alle quotidianità, ma al contempo permette spunti di riflessione sull’agire responsabile, sul rispetto e sulla consapevolezza degli animali e dell’ambiente, di quanto il territorio necessita; le cure, l’attenzione pratica e non solo teorica del bene comune. Avvicinando i ragazzi al proprio territorio, li rendiamo parte integrante di un percorso di cittadinanza, in quanto permette loro di partecipare inclusivamente alla realizzazione di un bene comune, di avvicinarli alla realtà che li circonda, mettendoli in contatto con le istituzioni e creando dei legami utili alla gestione pratica della cittadinanza, per diventare cittadini consapevoli.

La finalità del progetto e di questo momento? Una maggiore sensibilità e conoscenza del territorio da parte degli alunni coinvolti nel progetto, promuovere e stimolare, negli alunni che poi ne diverranno promotori, comportamenti corretti in famiglia, a scuola, nel tempo libero nonché nella comunità che frequenta lo spazio oggetto del presente progetto. Acquisire capacità di ricercare informazioni e rielaborarle in funzione di uno scopo, stimolare e potenziare negli alunni la sensibilità e la partecipazione al volontariato attivo, potenziare le relazioni tra scuola, istituzioni e comunità civile.

Nella mattinata è emerso con vigore il principio secondo il quale sia indispensabile la realizzazione all’interno del gattile di un’area di contatto dove i bambini, le bambine, le ragazze e i ragazzi possano interagire con gli animali attraverso attività educative mirate.

LE DICHIARAZIONI

“Le mie congratulazioni sono corali perché avete fatto un grande lavoro di squadra e vediamo di allargare gli orizzonti – ha spiegato il dirigente -. Spero che i vostri spunti possano servire da stimolo e essere recepiti dall’amministrazione per arricchire e migliorare sempre”.

“La prima cosa che quello che vediamo è bellissimo. Una mattinata emozionante che al di là dell’aspetto tecnico quello che è venuto fuori è che i giovani hanno una sensibilità e un rispetto maggiore per gli animali degli adulti – ha affermato Stefano –. In tutto ciò che avete raccontato c’è amore per gli amici a quattro zampe. L’amore e il rispetto sono fondamentali e dovete portare il vostro messaggio in tutte le scuole perché se impariamo a essere rispettosi fin da piccoli lo saremo sempre. Il vostro progetto ha colto i punti cardine che servono in una struttura che deve ospitare i gattini”.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa