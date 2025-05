Sudario per Gaza sul municipio di San Miniato: "Necessario immediato cessate il fuoco"

Il Comune di San Miniato ha aderito alla campagna nazionale "50mila sudari per Gaza", un’iniziativa nazionale simbolica e non violenta per ricordare le oltre 50mila vittime civili del conflitto nella Striscia di Gaza, tra cui migliaia di bambini e bambine, donne e operatori umanitari. La campagna è stata lanciata dalla giornalista Paola Caridi e da numerosi intellettuali italiani.

Per esprimere solidarietà e sensibilizzare la cittadinanza sulla grave crisi umanitaria in atto, l’amministrazione di San Miniato ha esposto un lenzuolo sulla facciata del Municipio come simbolo di lutto e pietà, che rappresenta i sudari che avvolgono le vittime di Gaza e si fa segno visibile di cordoglio e denuncia. "La richiesta è quella di un immediato cessate il fuoco, la deriva che sta prendendo l'escalation di violenza verso il popolo palestinese è terribile e inaccettabile - commenta il sindaco Simone Giglioli -. Come amministrazione abbiamo aderito alla campagna esponendo un sudario sulla facciata del Palazzo comunale, un modo simbolico per rendere visibile il proprio messaggio di solidarietà e memoria, facendo appello al cessate il fuoco sul popolo palestinese e alla liberazione degli ostaggi da parte di Hamas".

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio stampa