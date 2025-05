Timenet Empoli Pallavolo vince i playoff e vola in Serie B2

Una gioia immensa, una commozione incontenibile per un sogno finalmente realizzato. La vittoria dei Playoff di Serie C della Timenet Empoli Pallavolo e la conseguente promozione nel Campionato Nazionale di Serie B2 è una grande festa per l’Empoli Pallavolo e tutto il popolo giallonero che ieri sera ha riempito come non mai il PalAramini in occasione del match decisivo contro Bi.emme Service Volley Livorno. Le ragazze di coach Marco Dani, già vincitrici della gara di andata sabato scorso al PalaFollati di Livorno per 2-3, hanno bissato il successo per 3-1 riuscendo ad imporsi sulle avversarie in circa due ore di gioco con i parziali di 25-21;22-25;25-17;25-15.

“Ho avuto la fortuna di avere atlete straordinarie grazie alle quali ho potuto mantenere la promessa fatta all’inizio di questo Campionato, ossia che avremmo ottenuto un risultato migliore dello scorso anno – commenta il Presidente dell’Empoli Pallavolo, Antonio Genova – e il loro attaccamento alla maglia è stato addirittura commovente, come non si vedeva da tempo. Adesso ci godremo per un po’ questo grandissimo successo. Voglio ringraziare tutti i nostri sponsor che ci hanno sostenuto e che continueranno a farlo, senza i quali niente sarebbe stato possibile: il main sponsor Timenet, Gruppo Scotti Auto, Toscodata, Eff&mme, Banco Fiorentino, Lapi Gelatine e Remo Cioffi. Un sentito ringraziamento a tutto il nostro staff, la cui dedizione e serietà professionale è stata ammirevole per l’intero torneo: il primo allenatore Marco Dani con il suo secondo Andrea Parenti, il preparatore atletico Alberto Cenni, la fisioterapista Sara Barbieri, il medico sociale Francesco Ammannati e Martina Genova, social network. Grazie a tutte le nostre numerose piccole e grandi atlete del settore giovanile che ci hanno sostenuto sia in casa sia in trasferta ed all’intero mondo giallonero. Ed infine un immenso ringraziamento alle nostre fantastiche ragazze che ci hanno fatto sognare e regalato, dando tutte il loro contributo, la promozione nel Campionato Nazionale di Serie B2”.

Un tifo assordante ha riecheggiato nel palazzetto empolese per tutta la durata della partita, con i supporters gialloneri di ogni età che hanno voluto far sentire alle atlete in campo tutto il loro affetto in un momento così importante. Il pubblico ha assistito all’evento anche in piedi pur di non mancare, con una nutrita partecipazione persino della tifoseria labronica a quello che può essere definito il match dell’anno.

“Da settembre abbiamo lavorato per questo traguardo, cercando di dare il massimo in un Campionato lungo e difficile che consentiva solo due promozioni – confida coach Marco Dani tra l’incredulo e il commosso – e voglio ringraziare il Presidente Antonio Genova e la società che hanno creduto nelle scelte che sono state fatte. L’obiettivo raggiunto è qualcosa di eccezionale in un percorso duro in cui le ragazze mi hanno sempre seguito, credendoci fino in fondo come me, a costo di compiere non pochi sacrifici. Sconfiggere Livorno non è stato facile, avendo al pari nostro vinto 24 gare su 28 nella regular season e infatti 2-3 e 3-1 non sono risultati netti, quindi è stato un avversario di tutto rispetto. Questa vittoria è anche delle nostre atlete del settore giovanile che ci hanno dato una mano e che sono state fondamentali, con l’inserimento di alcune Under 18 quali Martina Tognetti, Francesca Lucchesi, Greta Grippo e dell'Under 16 Alice Checcacci. Dal mio punto di vista rappresenta inoltre una rivincita per le atlete della prima squadra che hanno cessato l’attività, a partire da Laura Genova che è stata capitano della Timenet la scorsa stagione quando, per un soffio, ci è sfuggita la promozione in Serie B2. Stavolta ce l’abbiamo fatta, è un grande e sofferto ritorno dopo tre anni di finali e penso che ce lo meritiamo”.

Le due squadre partono bilanciate ma la Timenet da metà set riesce via via a smarcarsi resistendo alla rimonta avversaria e concludendo poi a suo favore 25-20. Le giallonere provano a ripetersi nel set successivo però Livorno stavolta non le lascia scappare e, anche grazie a qualche concessione empolese di troppo, si prende la rivincita 22-25. Nella terza frazione di gioco Timenet torna di nuovo padrona del campo conquistando con convinzione incrollabile un vantaggio crescente che doppia le avversarie 8-4 e mantiene il divario in un ritmo avvincente che la porta a prevalere 25-17. Mentre il tifo si fa sempre più acceso sugli spalti, il quarto set è all’insegna di un braccio di ferro che vede progressivamente imporsi le giallonere. Vani i time out chiamati a ripetizione dal tecnico labronico Matteo D’Alesio a metà parziale: la Timenet mette giù un attacco dietro l’altro portandosi dal 18-11 al 22-13 e, nonostante un primo annullamento del match point, chiude la partita trionfando 25-15.

“E’ una grande vittoria, un sogno realizzato per il quale abbiamo lavorato tutto l’anno – commenta il Capitano della Timenet, Giorgia Buggiani – insieme allo staff tecnico e medico. È stato veramente importante anche il contributo delle atlete del settore giovanile, dalle più piccole alle più grandi, che ci hanno aiutato nella preparazione e sostenuto costantemente nelle nostre partite sia in casa sia in trasferta. Siamo una grande squadra che comprende le atlete, il team, la società giallonera e il nostro affezionatissimo pubblico. Fino alla fine, tutti insieme, è stato ed è il nostro mantra”.

E alla fine, dopo un anno di lotte e sacrifici, le giallonere possono festeggiare insieme ai loro supporters, tra lacrime e abbracci, una vittoria voluta e conquistata partita dopo partita. Il tifo sugli spalti è incontenibile e per l’occasione le atlete indossano una maglia dedicata al sogno realizzato per le foto di rito a cui partecipa anche l’Assessore allo sport del Comune di Empoli, Laura Mannucci: “È una soddisfazione immensa per una città che produce tanto sport e di qualità, la loro vittoria è stata meritata. In queste ragazze c’è talento, voglia di arrivare e portare in alto i colori della loro città. Quello raggiunto è un risultato in cui speravamo molto, è stata una vittoria al cardiopalma, ho visto le atlete in campo spinte da una grande voglia di vincere ed è una cosa che io amo. Impegno, tenacia e costanza portano grandi risultati. Questo è lo sport”.

TABELLINO

PARZIALI: 25-21;22-25;25-17;25-15.

I ARBITRO: Ardian Velli

II ARBITRO: Giuseppe Pagliaro.

TIMENET EMPOLI PALLAVOLO: Giorgia Buggiani (4) Sofia Mazzini (16), Noemi Francini (7), Chiara Mancuso (12), Chiara Benvenuti (13), Diletta Donati (21), Marta Tellini (L1), Luna Caggiano, Francesca Lucchesi, Sofia Giraldi (n.e), Melissa Fantino (n.e.), Chiara Aragona Tagliavia (n.e), Emma Salvestrini (n.e), Greta Grippo (L2).

FORMAZIONI:

STARTING SIX TIMENET: Buggiani (Capitano), Mazzini, Francini, Mancuso, Donati, Benvenuti, Tellini (L1).

STARTING SIX BI.EMME SERVICE VOLLEY LIVORNO: Melosi (Capitano), Migliorini, Zonta, Mannucci, Lari, Pacciaglia, Ricoveri (L1).

Fonte: Ufficio stampa