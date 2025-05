Viabilità, in 5 Comuni dell'Empolese Valdelsa oltre 800mila euro di lavori

Il 23 maggio Emma Donnini, consigliera della Città Metropolitana con delega alla Viabilità dell'area Empolese Valdelsa, ha illustrato ai sindaci di Castelfiorentino, Certaldo, Gambassi Terme, Montaione e Montespertoli, insieme a una delegazione di tecnici della Metrocittà, i lavori di manutenzione ordinaria programmati per il 2025 sulla rete della viabilità sovracomunale del territorio dell'Empolese Valdelsa.

"In questa zona abbiamo progetti in corso e in programma su molti fronti - spiega Emma Donnini - all'interno del progetto complessivo di viabilità sovracomunale nell'intera area dell'Empolese Valdelsa. Oggi, dalla messa in sicurezza delle frane alle asfaltature, abbiamo investimento più di 800.000 euro".

In tutti Comuni coinvolti sono in corso i lavori di sostanziale adeguamento della segnaletica verticale delle strade provinciale e regionali, fuori i centri abitati e, a corredo del progetto complessivo, è stato implementato anche un software che consentirà una gestione organica e razionale della segnaletica verticale, a cura del gestore AVR spa in Global Service.

Si tratta indubbiamente di un intervento ‘epocale’ per questa Zona della Valdelsa Empolese, per il quale è stata necessaria un'importante progettazione specialistica esterna della M.C.P. Marradi Consulting Partners. L’importo complessivo dei lavori è di € 738.918,99.

Analogamente sono in corso anche i lavori di manutenzione straordinaria della segnaletica orizzontale fuori i centri abitati che nei prossimi mesi interesseranno anche le SP e SR presenti nel territorio di tutti i Comuni coinvolti negli incontri. L’importo complessivo dei lavori è di € 80.000.

Sempre con l’obiettivo di migliorare la sicurezza stradale, in particolare intervenendo sulla segnaletica stradale, si sono da poco ultimati gli interventi di revisione di tutti gli attraversamenti pedonali esistenti sulle strade provinciali e regionali fuori dai centri abitati dei Comuni indicati, con l’inserimento, dove mancava, di segnaletica verticale di preavviso dell’attraversamento.

Sono in corso, infine, gli interventi del primo sfalcio annuale delle banchine stradali delle strade provinciali - a cura della AVR spa - e delle strade regionali - a cura della Mavetech srl - fuori i centri abitati. Il secondo sfalcio è previsto nei mesi di ottobre-novembre.

Nell'incontro è stato fatto anche il punto sui lavori di manutenzione eseguiti nel 2024, in corso o in programmazione su tratti di strade provinciali e regionali, così suddivisi per territori comunali:

Comune Castelfiorentino

1.Lavori di pavimentazione SR 429 loc. Petrazzi oltre messa in sicurezza ponte torrente Pesciola. Lavori finiti 02/12/2024. € 185.026,78;

2.Lavori di sfalcio erba SR 429. Lavori finiti 02/12/2024. € 25.438,02;

3.Lavori di risanamento e pavimentazione Sp 46 dal km 2+000 al 3+650. Lavori finiti il 21/02/2025. € 297.092,06;

4.Lavori di sbanchinatura e regolazione idraulica su SR 429. Lavori in corso. € 74.820,61;

5.Lavori di risanamento e pavimentazione Sp 46 dal km 1+300 al 3+650. Lavori in corso di realizzazione. € 303.085,51;

6.Somma Urgenza per Lavori di messa in sicurezza frana SP 4 km 29+050. € 369.186,58;

7.Somma Urgenza per Lavori di messa in sicurezza frana SP 108 km 2+500. € 295.000.

Comune Certaldo

1.Lavori di sfalcio erba SR 429. Lavori finiti 02/12/2024. € 25.438,02;

2.Lavori di sbanchinatura e regolazione idraulica su SR 429. Lavori in corso. € 74.820,61;

3.Somma Urgenza per Lavori di messa in sicurezza frana SP 125 km 1+600. € 120.000.

Comune Gambassi Terme

1.Lavori di pavimentazione SP 4 km 44+000 e frana km 47+300. Lavori finiti 04/11/2024. € 87.958,38;

2.Lavori di risanamento e pavimentazione Sp 4 loc. Pillo. Lavori da iniziare. € 120.000,00;

Comune Montaione

1.Lavori di Pavimentazione SP 76 dal km 6+500 al 9+000. Lavori finiti 05/06/2024. € 472.415,71;

2.Lavori di pavimentazione SP 26 dal km 3+800 al 12+900 in tratti saltuari. Lavori finiti 13/09/2024. € 84.341,12;

3.Lavori di pavimentazione SP 26 dal km 3+800 al 12+900 in tratti saltuari. Lavori finiti 04/11/2024. € 351.833,54;

4.Odl.19: lavori di risanamento e pavimentazione Sp 46 dal km 3+650 al 5+650. Lavori finiti il 21/02/2025. € 297.092,06;

5.Lavori di risanamento e pavimentazione SP 65 dal km 0+250 al 3+700. Lavori finiti 06/12/2024. € 596.244,27;

6.Lavori di risanamento e pavimentazione Sp 65 (completamento Odl 20). Lavori finiti il 04/11/2024. € 155.462,77;

7.Lavori di risanamento e pavimentazione Sp 26 (completamento Odl 15-16). Lavori finiti il 04/11/2024. € 238.048,50;

8.Lavori di risanamento e pavimentazione Sp 46 dal km 3+650 al 6+500. Lavori in corso di realizzazione. € 303.085,51;

9.Lavori di risanamento e pavimentazione Sp 46 dal km 6+500 al 8.350. Lavori in corso di realizzazione. € 606.390,09;

10.Lavori pavimentazione SP 26 km 16+200. Lavori terminati 10/10/2024. € 116.061,00.

Comune Montespertoli

1.Lavori di pavimentazione SP 81 dal km 0+000 al centro abitato di San Pancrazio. Lavori finiti 30/08/2024. € 410.146,60;

2.Lavori di manutenzione segnaletica verticale e orizzontale su attraversamenti pedonali oltre istallazione pannelli rilevatori di velocità. Lavori finiti il 02/12/2024. € 50.000,00;

3.Lavori di risanamento e pavimentazione Sp 93 km 9+400. Lavori finiti il 02/12/2024. € 39.294,09;

4.Somma Urgenza per Lavori di messa in sicurezza frana SP 80 lungo il torrente Virginio km 4+000. € 444.524,88.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio stampa

