Associazione Vittime Strage di Via dei Georgofili: "Dateci delle risposte!"

Nel 32° anniversario della strage di via dei Georgofili a Firenze, il presidente il Presidente dell’Associazione tra i Familiari delle Vittime, Luigi Dainelli, ha reso noto il suo discorso che è al tempo stesso appello, denuncia e richiesta di verità e giustizia:

"Non c’è Memoria senza Verità!" è la frase che accompagna da sempre l’impegno dell’Associazione, una frase tratta da un intervento della nostra Giovanna Maggiani Chelli che ricordiamo con affetto e gratitudine e che continua ad ispirare la nostra azione anno dopo anno.

Lo facciamo con tante e molteplici iniziative che siamo in grado di organizzare e portare avanti grazie a fondamentali collaborazioni istituzionali, preziosi contributi economici e partnership associative e che sempre di più vogliamo che siano rivolte e dedicate agli studenti e alle nuove generazioni.

Il nostro obiettivo, anche in questo anniversario, è quello di rendere contemporanea la Memoria ribadendo la richiesta che sia fatta piena Verità e Giustizia per i fatti di quella tragica stagione del nostro Paese.

In questo senso, di recente, abbiamo costituito anche un coordinamento nazionale di Associazioni e familiari di vittime di stragi e attentati per chiedere tutti insieme al Governo e alle istituzioni tutte di darci delle risposte.

Dateci delle risposte di democrazia e di rispetto della Costituzione respingendo tutti quei decreti e proposte di legge, come il decreto sicurezza e il suo articolo 31, che tentano di garantire l’impunità di strutture il cui operato in passato è stato troppo frequentemente associato a attività di depistaggi che hanno allontanato, se non addirittura impedito, l’emergere della Verità e delle responsabilità sulle vicende di mafia, di terrorismo e delle stragi che hanno insanguinato il nostro Paese.

Dateci delle risposte bloccando quel disegno di legge che vorrebbe allontanare dalla Commissione Antimafia componenti, quali gli ex-magistrati Scarpinato e De Raho, la cui competenza ed esperienza potrebbe invece offrire un significativo contributo per la reale ricostruzione di fatti e vicende che si continua a voler fare brancolare nel buio.

Dateci delle risposte ma soprattutto, vogliate avvertire almeno il dovere morale di dare queste risposte proprio ai giovani che, pur non essendo magari nemmeno nati in quegli anni, tuttavia dimostrano in tante occasioni interesse e sostegno alla battaglia di chi vuol ricollocare correttamente nella Storia nomi e cognomi, antecedenti e fatti di un periodo che, se non completamente risolti, rischiano di continuare ad adombrare il futuro della nostra Democrazia.

Dateci delle risposte senza nascondervi dietro scomposti e penosi tentativi di far passare per reali e attendibili, fantasiose ricostruzioni giudiziarie costruite con evidente malafede e funzionali solo a screditare l’operato di certa magistratura la cui ricostruzione dei fatti è stata basata non su congetture, ma su prove ormai storicamente incontrovertibili, per quanto scomode per alcuni.

Insomma, Dateci delle risposte in merito ai tanti misteri che riguardano stragi, attentati, depistaggi, connivenze, lasciati fino a ora irrisolti così come già richiamati anche dal Presidente della Repubblica Mattarella e che impediscono il raggiungimento del 100% della Verità.

Fonte: Associazione tra i Familiari delle Vittime della Strage di Via dei Georgofili

Notizie correlate