Contro il DDL Sicurezza: si mobilita anche l'Empolese Valdelsa. Bus da Empoli per manifestazione Roma

Si alza la voce della rete territoriale dell’Empolese Valdelsa contro il Decreto Sicurezza voluto dal Governo Meloni. Una vasta coalizione di associazioni, movimenti, sindacati e spazi sociali lancia un appello alla mobilitazione, in vista di due importanti appuntamenti: dopo quello di lunedì 26 maggio davanti al Parlamento, mentre alla Camera era in discussione il Decreto, sabato 31 maggio ci sarà la manifestazione nazionale a Roma.

Il 26 maggio il Decreto Sicurezza passerà in discussione alla Camera. Dopo la trasformazione del DDL in Decreto, il Governo ha tempo fino al 12 giugno per approvare definitivamente la legge. È questo il poco tempo che ci separa dal progetto autoritario a cui sta lavorando il Governo fin dal suo insediamento. Ma non è questo il tempo dell’attesa o della rassegnazione, bensì quello in cui alzare la testa!

Il giorno 26 di maggio invitiamo deputati e deputate all’insubordinazione dentro l’aula. Mentre fuori mostreremo che questo paese non è silente. Quel giorno, mentre si consumerà questa forzatura autoritaria, vogliamo portare la nostra voce sotto il Parlamento e per arrivarci praticheremo, se necessario, le più sane forme di democrazia: il dissenso, la disobbedienza, la discussione in piazza, anche di fronte ai palazzi del potere.

Nello scontro con le politiche liberticide e antipopolari di questo Governo stanno nascendo coalizioni e alleanze. Il 26 maggio non ci gireremo dall’altra parte, andremo avanti, consci di poter costruire le condizioni per uscirne più forti di prima, con una rete, la Rete a Pieno Regime, che diventi uno spazio di opposizione sociale e politica al Governo Meloni.

Sabato 31 maggio ci sarà la manifestazione nazionale di massa a Roma. Camion e tir si stanno già preparando, pullman da tutte le città si stanno organizzando e ci aspetta una grande giornata di convergenza. Dalla Million Marijuana March, ai movimenti di lotta per la casa, da XR e tutte le realtà dell’attivismo climatico, il perimetro della rete sta esondando e coinvolge ora chiunque abbia in testa una idea di democrazia e di società diametralmente opposta a quella del Governo. A una settimana dal referendum, spazi sociali, movimenti, associazioni, realtà politiche e sindacali che hanno dato vita alla Rete stanno costruendo uno spazio di democrazia alternativa possibile. È tempo di riempirlo tutte e tutti insieme.

Ci vediamo a Roma il 31 maggio.

Da Empoli partenza dal centro commerciale coop Via Raffaello Sanzio, 199 ore 8 x prenotare scrivi al

339636791 o invia email ai seguenti

anpi.empoli@gmail.com

info@arciempolesevaldelsa.it

Info@csaintifada.org

La democrazia non si piega.!!

La Rete nazionale A Pieno Regime - No DDL Sicurezza

Adesioni rete territoriale Empolese Valdelsa “No DL Sicurezza A Pieno Regime”: Anpi Empoli-Arci Empolese Valdelsa aps-Arci Atea APS Empoli-Assemblea Permanente NO KEU-Buongiorno Empoli-Cobas ATI-Collettivo SAV-Comitato Alberi-CGIL Empolese Valdelsa-Comitato in difesa della costituzione-Csa Intifada/comunità in resistenza-Federazione Anarchica Empolese e della Valdelsa-Mediteranea Empolese Valdelsa-Movimento Clara-Non Una di Meno Empoli-Partito di Rifondazione Comunista Empoli-Potere al Popolo Empolese Valdelsa-Associazione Lilliput-Settembre Rosso-Siamo Empoli-Stop 5G Marcignana non si piega-Trasparenza per Empoli-Palestra popolare autogestita Intifada (lista in costante aggiornamento)

