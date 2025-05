Controlli nelle Cerbaie a Fucecchio, arrestato giovane con cocaina e hashish

Prosegue l’attività di controllo straordinario dei carabinieri nei boschi delle Cerbaie, nel territorio di Fucecchio. Durante un recente intervento mirato contro lo spaccio, i militari della Compagnia di Empoli, con il supporto di reparti speciali e unità cinofile, hanno circondato un’area boschiva nota per lo smercio di droga.

Un giovane straniero è stato sorpreso in un bivacco allestito nella zona tra via Pesciatina e via dei Nencini. Era in possesso di 48 dosi di cocaina, 13 grammi di hashish, un machete, strumenti per il confezionamento e circa 380 euro in contanti. Dopo un tentativo di fuga, è stato bloccato, perquisito e arrestato.

Condotto al carcere di Sollicciano, il giudice ha convalidato l’arresto disponendo il divieto di dimora a Fucecchio. L’uomo dovrà rispondere anche del reato di soggiorno illegale in Italia.

