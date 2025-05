Davide Antonio Pio aprirà 'Mulino d'Arte' a Vinci

Sarà Davide Antonio Pio, musicista, autore e regista teatrale, ad aprire, venerdì 30 maggio alle ore 21, la nuova stagione di “Mulino d’Arte”, la rassegna culturale del Mulino del Ronzone a Vinci (Fi) giunta alla sua seconda edizione.

Lo spettacolo di Davide Antonio Pio dal titolo “Voce di Uno – Storie e canzoni da un mondo sommerso”, è un viaggio intimo e potente tra parole e musica, scritto e interpretato da uno degli artisti più sensibili e profondi della scena contemporanea.

Attraverso canzoni, narrazioni e frammenti poetici, Davide Antonio Pio dà voce a quelle vite silenziose che abitano i margini della nostra società, restituendo umanità e ascolto a chi spesso resta invisibile.

L’appuntamento è, quindi, per venerdì 30 maggio alle ore 21 al Mulino del Ronzone, uno spazio immerso nel verde alle porte di Vinci (FI).

L'ingresso è libero con offerta responsabile; è consigliata la prenotazione ai numeri 333 772 9917 e 389 925 8066 (anche WhatsApp).

L’evento è realizzato in collaborazione con “FRANTIC since 1990 - arte tessile artigianale di Roma”, ed è il primo appuntamento di una rassegna che, anche quest’anno, mira a valorizzare l’incontro tra arti performative e territorio, promossa dal Mulino del Ronzone con il patrocinio del Comune di Vinci.

CHI È DAVIDE ANTONIO PIO Musicista, autore e regista teatrale, Davide Antonio Pio è una delle voci artistiche più intense e originali del panorama culturale italiano. Autore di versi, canzoni e monologhi, è attivo anche come direttore artistico e promotore di eventi culturali legati a temi sociali e alla fragilità umana. Collabora con enti e associazioni che operano nel campo della marginalità e delle dipendenze. Attualmente è in tournée in tutta Italia al fianco di Ermal Meta, con lo spettacolo Teatri, di cui ha curato la regia