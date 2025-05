Educazione Civica e Memoria Storica: il sindaco Mugnaini incontra gli studenti del Convitto Cicognini di Prato

Nell’ambito delle attività didattiche di Educazione Civica dell’anno scolastico in corso, il Sindaco di Montespertoli Alessio Mugnaini ha incontrato online due classi quinte del Convitto Nazionale Cicognini di Prato, per un confronto sui temi della democrazia e della memoria storica.

Partendo dalle domande degli studenti, il Sindaco ha approfondito la figura dello statista Sidney Sonnino, importante protagonista della politica italiana prima e durante la Prima Guerra Mondiale, nonché Senatore del Regno per il collegio di Montespertoli e San Casciano. Sonnino, che abitava nel castello di famiglia alle porte del paese, è stato recentemente ricordato anche a Montespertoli in occasione del centenario della sua scomparsa.

"Per quanto in un contesto assai diverso – ha spiegato il Sindaco Mugnaini – Sonnino ha contribuito a rafforzare nella nostra comunità il senso della democrazia. È importante che le nuove generazioni conoscano queste figure e i valori che ci hanno trasmesso." In precedenti incontri, le aule si erano collegate con la stessa famiglia Sonnino, Sidney Sonnino, che risiedeva nel castello di famiglia situato alle porte del paese, è stato ricordato anche a Montespertoli tre anni fa, in occasione del centenario della sua scomparsa.

Durante l’incontro, il Sindaco ha poi raccontato ai ragazzi i cosiddetti "Fatti del 1920", un episodio cruciale nella storia locale e nazionale, oggi oggetto di rinnovata riflessione in occasione dell’80° anniversario della Liberazione: "Il nostro fu il primo Municipio in Toscana assalito da squadristi, che intendevano impedire la seduta del consiglio comunale democraticamente eletto. L’intero paese, con le sue frazioni, si ribellò. Un fatto che rappresenta uno dei primi segnali di resistenza civile in Italia."

I collegamenti con il Convitto si inseriscono in un più ampio progetto di educazione alla cittadinanza attiva e alla memoria, che in precedenti occasioni aveva coinvolto anche i discendenti della famiglia Sonnino. "Questi momenti di confronto – conclude il Sindaco – sono fondamentali per costruire un ponte tra la nostra storia e il futuro delle nuove generazioni, perché solo conoscendo il passato possiamo davvero capire il valore della democrazia e della partecipazione."

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio Stampa