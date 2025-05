Fiorentina-Roma primavera, accuse per Nicolò Zaniolo: avrebbe aggredito due giocatori

La Procura della Figc ha aperto un’indagine sulla rissa avvenuta al termine della semifinale del campionato Primavera tra Fiorentina e Roma. Secondo la Roma, l’episodio sarebbe stato provocato da Nicolò Zaniolo, ex calciatore giallorosso, che avrebbe fatto irruzione negli spogliatoi colpendo due giovani giocatori della Primavera. La Procura, guidata da Giuseppe Chiné, ascolterà per primi proprio i due atleti coinvolti. La Fiorentina ha invece smentito le accuse, riportando una dichiarazione dello stesso Zaniolo, il quale afferma di essersi allontanato per evitare tensioni. Gli interrogatori inizieranno nelle prossime ore.

Notizie correlate