'Giustizia mestruale', assorbenti senza Iva nelle farmacie di San Miniato 

Il 28 maggio è la Giornata internazionale dell'igiene mestruale , un appuntamento di sensibilizzazione che cerca di rompere il silenzio e promuovere il ruolo fondamentale di una corretta igiene mestruale per permettere alle donne e alle adolescenti di sviluppare in pieno il loro potenziale. Per accendere i riflettori su un tema fondamentale come questo, il Comune di San Miniato e la Commissione pari opportunità hanno deciso di aderire alla campagna "Giustizia mestruale in Comune" , promossa da We World e dall'associazione Tocca a Noi , per rompere il tabù delle mestruazioni, spesso relegate alla sfera privata e ancora stigmatizzate, e farle essere una questione di salute pubblica.

"La Giornata internazionale dell'igiene mestruale mira a rendere le mestruazioni un argomento aperto e normale, superando il tabù e lo stigma che possono causare discriminazioni ed esclusioni - spiegano l'assessora alle pari opportunità Elena Maggiorelli e la presidente della Commissione pari opportunità Giulia Giannoni -. Proprio per sensibilizzare su questo tema e attivare una serie di iniziative per donne e adolescenti, grazie al prezioso sostegno dell'Azienda Speciale Farmacie, abbiamo deciso, a partire dal 1 giugno e fino al 31 dicembre, di togliere l'Iva dagli assorbenti che saranno venduti nelle farmacie di San Miniato Basso e San Donato. Saranno inoltre istallati dispenser di assorbenti nelle biblioteche comunali, riforniti gratuitamente dalle farmacie comunali, una novità assoluta per San Miniato, voluta dalla Commissione che, insieme all'amministrazione, si impegnerà per ampliare l'intero progetto. L'obiettivo di questa campagna è garantire che tutte le donne e le ragazze abbiano accesso agevolato ai prodotti per l'igiene mestruale, necessari per una gestione corretta del ciclo, senza che siano considerati beni di lusso come sono ancora oggi. Non riconoscere dignità e cura a un corpo con mestruazioni, significa alimentare un processo di discriminazione che si riflette nel lavoro, nella scuola e in ogni altro ambito della vita".