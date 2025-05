Grandi numeri per il 'Città di Empoli' tenutosi a Livorno

Numeri eccellenti per il 32° meeting nazionale 'Città di Empoli' tenutosi a Livorno presso la piscina 'Camalich' del Centro federale. I 43 club italiani presenti sono di per sé sufficienti a dare lustro al T.N.T., che ha organizzato la manifestazione. Il trofeo è stato conquistato dalla Rari Nantes Florentia, davanti a Hidron Soprt di Campi Bisenzio (FI) e Fxt Terni. La società empolese ha acquisito 24 punti complessivi grazie ai piazzamenti dei propri concorrenti in diverse finali. Ciascuno, appartenente a tutte le categorie - Esordienti A, Ragazzi, Junior, Cadetti, Senior - è stato peraltro all'altezza del compito. Nelle gare per nuotatrici, si sono cimentate: Anita Savino (7a sui 50 farfalla - 7a nei 100 farfalla - 7a sui 200 farfalla - 50 dorso - 100 dorso - 50 stile), Caterina Fabiani (4a nei 50 farfalla - 100 farfalla - 100 stile - 200 misti - 200 stile - 400 stile), Daria Mihaela Mare (50 rana - 100 rana - 200 rana - 100 misti - 200 misti - 200 dorso), Chiara Russetti (50 stile - 100 stile - 50 farfalla - 100 farfalla - 200 stile), Lucia Russetti (50 dorso - 50 stile), Vittoria Giovannetti (50 stile - 100 stile - 50 rana - 100 rana - 200 rana), Lavinia Savino (50 stile - 50 farfalla - 50 rana - 100 rana - 200 rana), Melania Doccini (50 stile - 100 stile - 100 farfalla - 100 dorso - 200 stile), Ginevra Lavezzo (50 stile - 100 dorso), Carlotta Caruso (50 stile - 100 stile - 50 farfalla - 100 farfalla), Ginevra Barnini (50 stile - 50 farfalla), Giuditta Pagli (50 stile - 100 stile - 50 farfalla - 50 dorso).

In quelle per nuotatori, sono scesi in vasca: Daniele Toni (50 farfalla - 50 stile), Leonardo Mancini (200 stile - 100 dorso - 200 dorso - 400 misti), Stefano Borzellino (50 farfalla - 100 farfalla - 200 farfalla - 200 misti - 200 stile), Sirio Bartalucci (50 dorso - 100 dorso - 200 dorso - 50 rana - 100 rana - 200 rana), Diego Croccia (50 stile - 100 stile - 50 dorso - 100 dorso - 50 rana - 100 rana), Andrea Nania (5° nei 200 misti - 5° sui 200 farfalla - 50 farfalla - 100 rana - 400 misti), Gabriele Pagliai (8° nei 200 dorso - 100 dorso - 50 stile - 100 stile - 100 farfalla - 200 farfalla), Leonardo Andrea Doccini (100 stile - 200 stile - 200 farfalla), Domenico Cassiano (50 dorso - 50 farfalla - 100 farfalla - 100 stile).

Due biancazzurri esprimono le loro sensazioni durante i tre giorni dell'evento.

La capitana della sezione femminile Anita Savino, Senior 2006, commenta la sua prova d'apertura: "Nei 200 delfino, mi aspettavo una prestazione più brillante. Sono partita troppo forte e l'ho pagato alla fine. Va beh, mi riscatterò nella prossima. Come tutti gli anni, il meeting è bello perché ci sono tante squadre, ti ritrovi con altri atleti e fai nuove amicizie".

Dal canto proprio, il capitano Stefano Borzellino, Senior 2005, spiega: "Ieri ho iniziato abbastanza bene nei 200 misti. Oggi poteva andare un pochino meglio sui 200 farfalla, dove ho cominciato piano e non sono poi riuscito a trovare il ritmo. Il meeting diventa sempre più competitivo a ogni edizione perché i concorrenti aumentano. Un vantaggio anche per noi. E' una cosa molto positiva nella storia del 'Città di Empoli', che continuerà a crescere. Intanto, domani tenteremo di chiudere in bellezza".

Fonte: Team Nuoto Toscana Empoli - Ufficio stampa