Inaugurata la nuova sala parrocchiale a San Miniato Basso

È stata inaugurata, con una bella festa di comunità, la rinnovata sala parrocchiale della parrocchia dei Santi Stefano e Martino a San Miniato basso.

Il grande salone – da sempre cuore dei momenti di comunità tra catechismo, eventi culturali, incontri, oratorio, momenti di festa - è stato ristrutturato grazie ai fondi della Cei per l’8xmille, il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato e il supporto della parrocchia stessa.

Oltre al rifacimento degli impianti, in particolare quello di condizionamento dell’aria, e a nuovi infissi, sono state sistemate le pareti e installati dei pannelli fonoassorbenti. Sono stati totalmente rifatti i servizi igienici, con due bagni di cui uno accessibile anche alle persone con disabilità.

Dopo diversi mesi di lavori, ora la sala parrocchiale torna a servizio della comunità, un luogo aperto per accogliere le iniziative del territorio.

Dopo la Santa Messa delle 18 celebrata da don Fabrizio Orsini, lo stesso parroco insieme all’assessore Marino Gori e all’avvocato Giovanni Urti, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato, ha tagliato il nastro della rinnovata sala, che torna così a disposizione per le varie necessità pastorali, dal catechismo all'oratorio per i ragazzi e i giovani, ma anche aperta ad attività culturali e alla comunità, in maniera regolamentata.

Presenti all’inaugurazione anche i consiglieri comunali di opposizione Michele Altini e Francesca Bruni.

Presente anche l'ex Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio, il conte Antonio Salini Guicciardini, da cui è nata l’idea insieme al parroco don Fabrizio di sostenere la ristrutturazione; un’idea poi accolta da Giovanni Urti il cui padre è stato tra i collaboratori di Monsignor Micheletti che, con cappellano don Lemmetti, fece costruire la sala tra il ‘48 e il ’49.

Un ringraziamento speciale all’ing. Andrea Benvenuti e all'architetto Elisa Benvenuti che ne hanno curato il progetto e la direzioni lavori e a Lucio Tramentozzi per l'associazione "Nel sorriso di Valeria" che ha donato una Lim: servirà sia per il catechismo che per altre iniziative didattico-culturali.

Grazie anche alla Fratelli Alderighi che ha guidato come capofila l’intervento, alla ditta Ciaponi Marco che ha curato i servizi igienici e alle altre aziende che hanno lavorato nella ristrutturazione.

Grazie poi a chi ha sostenuto questo progetto al fianco del parroco e ha portato avanti con dedizione e collaborazione, come il Consiglio Economico, i vari collaboratori e volontari della parrocchia che si sono adoperati perché la sala fosse allestita e pronta per i prossimi eventi della comunità.

Dall’11 giugno, la sala parrocchiale accoglierà l’oratorio estivo Grest della Parrocchia, aperto a ragazzi dai 6 ai 13 anni fino all’11 luglio. Informazioni: www.parrocchiasmb.it

Fonte: Ufficio Stampa