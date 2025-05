Auto contro furgone, muore 59enne: incidente e code sull'A11

Poco dopo le ore 15:30, sulla Autostrada A11 Firenze-Pisa Nord, è stata disposta la chiusura del tratto compreso tra Prato Est e Prato Ovest, in direzione Pisa, a causa di un incidente, avvenuto all'altezza del km 10 tra un' autovettura e un furgone. Un 59enne è morto, mentre un 60enne è stato portato in ospedale in codice giallo.

Sul luogo dell'evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale, i soccorsi sanitari e meccanici e il personale della Direzione 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l'Italia.

Alle 16, sul luogo dell'evento, in direzione Pisa si registrano 1 km di coda all'interno del tratto chiuso e 5 km di coda all'uscita obbligatoria di Prato Est. Alle ore 16:30 circa, sulla Autostrada A11 Firenze-Pisa Nord, in direzione Pisa, è stato riaperto il tratto compreso tra Prato Est e Prato Ovest, precedentemente chiuso.

Agli utenti che percorrono la A11 e sono diretti a Pisa si consiglia di uscire a Prato Est, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A11 a Prato Ovest.

Agli utenti che percorrono la A1 Milano-Napoli e sono diretti a Pisa, si consiglia di uscire a Calenzano, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A11 a Prato Ovest.

