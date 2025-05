Investito da un'auto nell'Aretino, muore 39enne

Un uomo di 39 anni è morto questa mattina dopo essere stato investito da un’auto lungo la Strada Regionale 71, in località Il Riccio, nel comune di Cortona. L’incidente è avvenuto alle 7:44. Nonostante l’intervento immediato dei soccorsi, tra cui automedica, ambulanza ed elisoccorso, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. La dinamica è ancora da chiarire. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. L’incidente ha causato disagi alla viabilità.

Notizie correlate