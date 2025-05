"Lasciato da un incivile", a Empoli al via la sensibilizzazione di Alia contro i rifiuti abbandonati

Appoggiati ai muri o agli angoli delle strade, i rifiuti abbandonati in attesa della rimozione sono avvolti da un nastro giallo che recita: "Ritiro in corso, lasciato da un incivile". Anche a Empoli è arrivata la campagna di guerrilla marketing targata Alia Multiutility. Attiva in circa 15 comuni dell’ATO Toscana Centro la campagna di comunicazione, che ha l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza e promuovere comportamenti virtuosi, è partita anche nella città del vetro. E le prime azioni non sono passate inosservate in centro storico, in particolare con un ingombrante su cui è stato applicato il nastro, dalla grafica simile a quelli della scena del crimine. Crimine che in questo caso è proprio il danno ambientale, contro cui l'iniziativa mira a creare maggiore consapevolezza.

Già partito in altri territori, il progetto mira a colpire chi abbandona i rifiuti in spazi pubblici, a sensibilizzare gli utenti e a responsabilizzarli, incoraggiando la segnalazione di comportamenti incivili che come ricordato da Alia, comportano costi per la collettività stimati in circa 20 milioni di euro l'anno. Il messaggio sui nastri adesivi vuol provocare una riflessione immediata e, nel corso del 2024 spiega il gestore, la strategia ha fatto registrare miglioramenti e una crescente partecipazione dei cittadini alle pratiche di raccolta differenziata. Ma anche ad un cambiamento nella percezione degli utenti di fronte a gesti incivili. Di recente a Firenze la campagna ha visto anche l'utilizzo di grandi calamite, rimovibili e riutilizzabili, posizionate sulle postazioni stradali e interrate per informare i cittadini che in quel luogo erano stati abbandonati impropriamente rifiuti, per la cui rimozione sono intervenuti gli operatori di Alia.

I cittadini possono inoltre segnalare i rifiuti abbandonati, con foto e posizione, tramite Aliapp, ma anche prenotare ritiro a domicilio di ingombranti, consultare calendari di raccolta, individuare i punti di raccolta più vicini e altro ancora. Appena avviata, presto l'iniziativa entrerà nel vivo a Empoli.

