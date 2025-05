Un limitese, un fiorentino e un butese sognano di vincere la Champions League

Ci sono un limitese, un fiorentino e un butese a Monaco. Si giocano la finale di Champions League e sognano la coppa dalle grandi orecchie. Sono tutti e tre nell'Inter che sfiderà sabato 31 maggio il Paris Saint Germain all'Allianz Arena per il trofeo internazionale più ambito di tutti.

Mario Cecchi da Capraia e Limite, Riccardo Rocchini da Firenze e Kristjan Asllani da Buti sono i tre toscani che sperano di poter vincere la Champions. Se i tifosi dell'Inter sperano, i nerazzurri che arrivano dalla Toscana hanno una marcia in più per tifare i tre corregionali nella finalissima. I trofei a Cecchi, Rocchini e Asllani non mancano, dato che l'anno scorso vinsero uno Scudetto da protagonisti, ma la Champions League rimane il gradino più alto per chi lavora nel calcio di club.

Cecchi è originario di Limite e ha allenato la primavera dell'Empoli, grazie alla quale ha incontrato Simone Inzaghi che lo ha voluto nel suo staff alla Lazio e poi a Milano. Rocchini è nato a Firenze e ha giocato in molte squadre toscane, poi ha fatto il vice di Alessandro Pane alla Cuoiopelli in C2 e ha allenato il Grassina in Eccellenza: anche lui è nello staff di Inzaghi. Asllani invece è l'unico toscano tra i calciatori: nato a Elbasan in Albania, è arrivato a Buti da giovanissimo e, partito dal Monte Serra, si è preso l'Empoli, la Serie A e ora vuole la Champions.

