Mille bambini e adolescenti si misurano con lo sport nella due giorni dei Giochi Santacrocesi

“Una tre giorni emozionante, i risultati ottenuti in campo sportivo rendono merito al grande lavoro delle società di Santa Croce sull’Arno. Non solo dedite ai campionati di categoria, ma anche e soprattutto alla promozione dello sport per i più giovani. I bambini e i ragazzi sono da sempre al centro del loro lavoro e i risultati di questa tre giorni restituiscono proprio questo: il grande impegno delle nostre società sportive, dai vertici agli allenatori. Un impegno trasversale in favore dei giovani all’interno di un sistema di offerta educativa e sportiva da far invidia a città molto più grandi della nostra”. Sono le parole del sindaco Roberto Giannoni dopo aver assistito all'edizione dei giochi santacrocesi che si è svolta il 24 e il 26 maggio che ha coinvolto le scuole secondarie di primo grado Banti e Mandela e le scuole primarie, Copernico, Carducci, Pascoli e Torello della Maggiore. Oltre 1000 bambini si sono misurati nella varie discipline al campo sportivo Buti.

Una due giorni di sport organizzata con il sostegno delle le associazioni e le società sportive del territorio che con capacità e competenza, hanno messo a disposizione dei ragazzi i loro tecnici e la loro esperienza per promuovere lo sport nella giovane età.

Flavio Baldi, Consigliere Comunale con delega allo Sport conclude: “Una rappresentazione in questo weekend, della varietà dell’offerta in ambito sportivo nella città di Santa Croce sull’Arno che dalla pallavolo passa al calcio, al basket, al tennis fino alla danza, al gioco delle bocce, al nuoto, alla podistica, al ciclismo fino a comprendere innovative discipline come quella del cheerleader.

Il 90 per cento di queste attività si svolgono in impianti sportivi comunali gestiti da società e associazioni locali: il palazzetto dello sport Palaparenti, i campi da calcio Buti, Masini e Staffoli, le palestre comunali e la piscina intercomunale.”

Valentina Fanella, assessore alle politiche educative e scolastiche commenta: “Tra sabato e Lunedì tutte le scuole si sono sfidate in un percorso in cui hanno sperimentato le varie discipline sportive.

Un evento promosso dall'amministrazione comunale in collaborazione con tutte le realtà sportive. Un ringraziamento speciale a Luca Sordi, coach dell’iniziativa e coordinatore tecnico del progetto “Scuola in Movimento”, alla dirigente scolastica Laura Cascianini, alla nostra referente per lo sport dell’istituto comprensivo statale di Santa Croce sull’Arno, Silvia Toschi e alle professoresse Elena Menchi e Cristina Lischi per il grande contributo all’iniziativa”

Un grazie a tutto il corpo docente del nostro istituto comprensivo statale, sempre attento e pronto a sostenere tutte le occasioni e opportunità di esperienza rivolta ai ragazzi delle nostre scuole. I risultati nella pallavolo, dove i maschi sono primi in toscana ai giochi della gioventù e le ragazze si sono piazzate seconde lo dimostrano”.

Inoltre proprio nel fine settimana appena terminato a Santa Croce sono arrivati anche importanti risultati dal mondo dello sport professionistico, i Lupi hanno conquistato contro il Mirandola la Serie A3.

