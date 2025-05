Montespertoli, convocato il Consiglio Comunale il 29 maggio: ecco l'ordine del giorno

Il Consiglio Comunale di Montespertoli si riunisce giovedì 29 maggio, alle ore 21:00, su convocazione della Presidente del Consiglio Jessica Ghizzani. L'Assemblea consiliare si svolgerà in presenza in Sala Consiliare al primo piano del Palazzo Municipale, in piazza del Popolo, 1.

I cittadini sono invitati a partecipare in presenza oppure a seguire la seduta tramite l'apposito canale YouTube.: https://www.youtube.com/c/ComunediMontespertoli-canaleufficiale

L'ordine del giorno prevede:

1. Approvazione verbale seduta precedente;

2. Comunicazioni del Presidente e del Sindaco;

3. Comunicazioni di prelevamento dal Fondo di Riserva ai sensi dell'art. 166 del D.lgs 267/2000;

4. Interrogazione presentata dal gruppo consiliare Montespertoli di Tutti sull’attivazione in Montespertoli località Baccaiano di un Centro di Accoglienza Straordinario per migranti. Verifica del rispetto dei requisiti igienico-sanitari, logistici, urbanistici e della sicurezza in genere dell’immobile adibito a CAS;

5. Interpellanza presentata dal gruppo consiliare Montespertoli di Tutti in merito al progetto “Molino del Ponte”, sulle scelte di investimento pubblico e sulle modalità di gestione dell’impianto sportivo;

6. Interpellanza presentata dal gruppo consiliare Montespertoli di Tutti in merito alla manutenzione degli immobili e dei manufatti presenti all'interno del Parco Urbano;

7. Interpellanza presentata dal gruppo consiliare Montespertoli di Tutti in merito alla frana e avvallamento in via di Montelupo all’altezza del magazzino comunale. Verifica delle condizioni del sottofondo e dei lavori di riasfaltatura;

8. Mozione presentata dal gruppo consiliare Montespertoli di Tutti per la partecipazione pubblica in sede di discussione in Commissione Consiliare Ambiente e Territorio dei proponenti le osservazioni al POC presentate;

9. Mozione presentata dal gruppo consiliare Vivo Montespertoli per il dialogo e la pace tra israeliani e palestinesi;

10. Ordine del Giorno presentata dal Gruppo consiliare Vivo Montespertoli in merito al contrasto alle politiche dei dazi degli Stati Uniti verso il vino ed i prodotti italiani;

11. Ordine del giorno presentato dal gruppo consiliare Montespertoli di Tutti sul monitoraggio sostanze inquinanti PFAS (Composti poli e perfluoroalchilici) in acquedotto comunale e acque reflue del Biodigestore;

12. Premio sportivo dell'anno: approvazione nominativi anno 2025;

13. Allegato B al Regolamento Edilizio - attività di arte muraria definite di “street art" nel centro storico di montespertoli;

14. Modifiche al regolamento di Polizia Rurale ai fini della prevenzione degli incendi boschivi

15. Casa di Riposo Santa Maria della Misericordia – approvazione delle modifiche al regolamento di organizzazione e all’organigramma dell’azienda ai sensi e per gli effetti dell’art. 14. comma 2, lett. c) della l.r. toscana n. 43/2004;

16. Modifica al regolamento per la Consulta degli stranieri;

17. Variazioni al bilancio di previsione e al documento unico di programmazione 2025/2027, ai sensi dell'art. 175 del d.lgs. 267/2000 (tuel)

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio Stampa

Notizie correlate