Grande successo per la quarta edizione di 'My Favorite Sax': giovani talenti del sassofono protagonisti a Empoli

Si è svolta sabato 24 e domenica 25 maggio 2025 la quarta edizione di My Favorite Sax – Concorso per giovani sassofonisti - Premio speciale Stefano Iacopini, il concorso biennale organizzato dal CAM – Centro attività musicale, assieme al Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni e all'associazione Alpha Centauri, che da anni porta la musica per sassofono a Empoli.

Anche quest'anno hanno partecipato tantissimi giovani musicisti, italiani e non, che hanno saputo dare vita a un'edizione contrassegnata da un livello tecnico altissimo e dall'ottima qualità interpretativa delle esecuzioni.

La giuria composta da Mario Marzi (Presidente), Domenico Fantò, Sandro Tani e Marco Vanni, ha, infine, decretato i vincitori per ogni categoria, assegnando anche numerosi primi premi a conferma della validità dei musicisti.

A conclusione del concorso, domenica 25 maggio, si è tenuto anche il concerto aperto al pubblico in cui si sono esibiti i seguenti vincitori: per la categoria "Allievi": David Porfenov (primo premio assoluto) e Marin Jozipović (primo premio); per la categoria "Junior": Margarita Valenta (primo premio assoluto) e Bartol Juričević (primo premio); per la categoria "Senior": Lorenzo Pizza (primo premio assoluto) e Alberto Passini (primo premio); per la categoria "Quartetto": Zenosyne Saxophone Quartet, composto da Luca Boscolo, Martino Luxich, Samuele Molinari, Serena Tarozzo.

Gli organizzatori desiderano ringraziare particolarmente gli sponsor che hanno sostenuto il concorso: Henri Selmer-Paris, Onerati Strumenti Musicali, Yamaha, D'Addario Woodwinds.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

