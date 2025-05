Nardella in visita nel Cuoio: "Serve un confronto a 360 gradi"

L'eurodeputato Pd Dario Nardella è stato accolto nel Valdarno pisano per una giornata di confronto dedicata all'ascolto del tessuto imprenditoriale, dei sindacati e delle associazioni di categoria, in un momento cruciale per la crisi del sistema moda toscano. Gli incontri si sono svolti con un approccio pragmatico, focalizzato sul merito e sulle questioni concrete, mettendo in luce l'urgenza di azioni mirate a livello europeo, con particolare attenzione all'EUDR (European Union Deforestation Regulation).

Nardella ha ascoltato le preoccupazioni delle imprese e dei lavoratori, impegnandosi ad avviare azioni concrete a livello europeo per affrontare le sfide imposte dalla nuova regolamentazione. L'applicazione dell'EUDR, infatti, è stata al centro delle discussioni, riconoscendo il suo potenziale impatto sulla competitività del settore e sulla stabilità occupazionale, specialmente per le piccole imprese. A tal proposito, è emersa con forza la necessità di un sostegno concreto attraverso una moratoria del rimborso di finanziamenti bancari, per dare respiro alle aziende in questa fase di transizione e incertezza.

“L'incontro di oggi con i rappresentanti delle imprese conciarie del Valdarno pisano è stato estremamente utile a fare il punto sulla regolazione europea in materia ambientale che incide fortemente su tutto il distretto. Occorre applicare con gradualità e pragmaticità queste norme europee, a partire dal nuovo regolamento sulla deforestazione, tenendo conto delle oggettive difficoltà, per non dire impossibilità, che queste aziende hanno nella sua applicazione effettiva - ha dichiarato l'europarlamentare Pd Dario Nardella -. Oltre al tema della regolazione europea, dall'incontro è emerso il bisogno di un confronto a 360° non solo con le istituzioni pubbliche - dallo Stato alla Regione, agli enti locali -, ma anche con il mondo bancario e con la filiera delle grandi griffe internazionali con cui le concerie lavorano direttamente". "Ho preso quindi l'impegno di seguire personalmente la problematica a Bruxelles come coordinatore S&D della Commissione Agricoltura e allo stesso tempo a promuovere un incontro con tutti i soggetti interessati alla filiera. C'è da fare molta strada, ma credo che l'unione delle istituzioni e il dialogo costante con le imprese ci aiuteranno a trovare le migliori soluzioni possibili" ha concluso Nardella.

Un altro punto cruciale è stata la condivisione degli obiettivi futuri con i grandi brand della moda. È fondamentale che l'intera filiera collabori per affrontare le sfide del mercato globale, trovando soluzioni condivise che tutelino la competitività e l'occupazione. In questo contesto, è stato ribadito come la sostenibilità sia un vero e proprio valore aggiunto per il territorio del Valdarno, che da anni investe in processi produttivi responsabili e all'avanguardia e che la certificazione ambientale EMAS dimostra.

Un aspetto distintivo emerso dagli incontri è la solida alleanza strategica tra sindacati e associazioni datoriali nel Valdarno Inferiore. Questa sinergia, frutto di relazioni industriali consolidate e partecipative costruite negli anni, si è dimostrata cruciale per affrontare le incertezze del mercato. La capacità di dialogo e collaborazione tra AssoConciatori, Consorzio Conciatori, sindacati, CNA, ASSA e UNIC (Unione Nazionale Industria Conciaria) rappresenta un modello virtuoso, particolarmente significativo in un contesto di incertezza geopolitica e di scellerata politica dei dazi da parte degli Stati Uniti. Questi fattori, infatti, hanno un forte impatto sull'intera catena di valore delle imprese del settore, soprattutto su quelle di piccole dimensioni e dai volumi di attività contenuti.

La visita di Nardella ha rafforzato il dialogo tra politica e mondo del lavoro, fornendo un'opportunità preziosa per portare le istanze del Valdarno all'attenzione delle istituzioni europee e nazionali

Fonte: Ufficio stampa