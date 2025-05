Nasce il coordinamento dei produttori di vino di Montelupo Fiorentino: degustazioni in programma

A Montelupo Fiorentino prende forma un nuovo coordinamento tra i produttori di vino locali. Nonostante le dimensioni contenute del territorio, qui operano diverse aziende prestigiose, che coltivano la vite e producono vini di alta qualità, spesso biologici e in alcuni casi vinificati in terracotta — elemento che si lega a una delle produzioni storiche nella zona.

Il territorio agricolo di Montelupo è articolato e variegato: comprende la riva sinistra da Arno a monte della Pesa, che fa parte del Consorzio Chianti Colli fiorentini, e i versanti in riva sinistra del Torrente Pesa, comprese parti della Val di Virginio e Turbone, e il poggio sul Valdarno a valle della foce di Pesa. Infine vi sono alcuni vigneti anche storici nella area planiziale di Fibbiana, ricordati anche da i Medici.

Dal punto di vista climatico Montelupo è caratterizzato dalle correnti d'aria che percorrono i cupi pelaghi di dantesca memoria scendendo dalla Gonfolina sull'Arno e dal Chianti lungo la Val di Pesa, e che sfiorando le fertili alture del Montalbano confermano il detto del Redi "Qui il vento tira e tirerà per sempre".

La quantità e la qualità di queste produzioni vinicole hanno spinto il sindaco Simone Londi a voler costituire un piccolo coordinamento con l'intento di farne scaturire valore aggiunto. Questa sinergia tra le aziende è nata comprendendo la Tenuta di Petrognano, Poggio Nardini, la Fattoria di Sammontana e la Tenuta di San Vito in fior di Selva.

Il gruppo ha già partecipato ad alcune iniziative di promozione. Nei giorni scorsi ha visitato il Museo del Fiasco Toscano nella Torre Lunga della famiglia Bartolozzi, mentre due delle quattro aziende - Tenuta San Vito in fiori di Selva e Fattoria Petrognano - hanno preso parte all'evento "Castello DiVino" a Capraia Fiorentina, un’occasione di incontro e degustazione in una cornice suggestiva. Il prossimo appuntamento è fissato per mercoledì 4 giugno alla Mostra del Chianti di Montespertoli, dove si terrà un confronto tra i vini di Montespertoli e Montelupo Fiorentino. A guidare la degustazione sarà il Presidente di AIS Toscana, Cristiano Cini.

"Sembra innaturale parlare di Montelupo come terra di vino buono, anche per gli stessi abitanti della città della ceramica. Ma come abbiamo visto anche per vetro, calzature e confezioni anche in questo campo le aziende del territorio hanno peculiarità e elementi qualitativi davvero importanti. Rendere orgogliose queste aziende delle loro radici e legare i loro vini alle strategie di promozione territoriale che stiamo portando avanti, può generare valore sino ad oggi inespresso", afferma l'assessore Lorenzo Nesi.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino