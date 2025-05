Next Generation Fest, si rinnova l'alleanza con Arti per connettere giovani e mondo del lavoro

Anche quest’anno il Next Generation Fest, l’evento promosso da Regione Toscana - Giovanisì, sarà un hub che favorisce l’incontro delle Generazioni Z e Alfa con il mondo del lavoro.

L’Agenzia regionale toscana per l’impiego conferma la propria partnership con l’iniziativa curando l’Ngf Job, spazio dove si terranno colloqui tra numerose aziende e ragazze e ragazzi precedentemente selezionati dai Centri per l’impiego toscani. Lo scorso anno l’esperienza ebbe grande successo con oltre 300 incontri.

Grazie alla professionalità degli operatori di Arti, al Teatro del Maggio, il prossimo 2 giugno, sarà possibile scoprire anche le opportunità offerte dai servizi per l’impiego.

Novità di questa edizione sono due desk di approfondimento dedicati a fornire assistenza e consulenza informativa sulle misure per l’inserimento lavorativo nel mercato occupazionale: dalla stesura del curriculum alla certificazione delle competenze, dalla formazione alla riqualificazione professionale ad informazioni su GOL, il programma di riforma delle politica attive del lavoro inserito nel Pnrr. Gol ha l'obiettivo di migliorare le opportunità di ricerca e accompagnamento al lavoro dei cittadini in cerca di una nuova occupazione, con particolare attenzione alle fasce più deboli della popolazione.

Un focus in particolare sarà riservato ai tirocini, esperienza che offre la possibilità concreta di accrescere le proprie competenze favorendo l’ingresso nel mondo del lavoro. È attivo infatti il bando per il cofinanziamento dei tirocini non curriculari promosso dalla Regione Toscana nall’ambito di Giovanisì.

Nell’area Expo della manifestazione, inoltre, tornerà lo stand aperto a tutti, nel quale gli operatori dell’Agenzia illustreranno le opportunità dei Centri Impiego della Toscana, le funzionalità dei servizi e le opportunità offerte da EURES, il portale europeo della mobilità professionale.

“La presenza dell’Agenzia regionale toscana per l’impiego a questa quarta edizione del Next Generation Fest, rappresenta un’ulteriore occasione di unione all’impegno dell’intero sistema regionale per rilanciare il coinvolgimento attivo dei giovani, intercettarne le istanze e valorizzarne le competenze per renderli protagonisti del proprio futuro”, osserva il presidente Eugenio Giani, che tiene a sottolineare come Ngf sia “un evento che punta a essere anche momento di tanta concretezza”. “Grazie a Giovanisì e alla nostra Agenzia regionale per l’impiego, - conclude - la Toscana ha strumenti sempre più efficienti per favorire il dialogo tra ragazze e ragazzi e tessuto produttivo e siamo impegnati per continuare a rafforzarli”.

Le iscrizioni a Ngf25 sono ancora aperte. Basta collegarsi al link giovanisi.it/ nextgenerationfest e compilare l’apposito form.

Il Next Generation Fest - nato da un’idea del portavoce del presidente Giani, coordinatore del progetto Giovanisì, Bernard Dika - è organizzato dalla Presidenza della Regione Toscana e da Giovanisì, con la collaborazione del Teatro del Maggio Fiorentino. E’ finanziato interamente dal Ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi, attraverso il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale. L’evento si svolge sotto l'alto patrocinio del Parlamento Europeo.

Il Next Generation Fest non si limita a un solo giorno, ma si estende nel tempo grazie a politiche e azioni concrete della Regione Toscana con il progetto Giovanisì. Attraverso stage, finanziamenti per progetti imprenditoriali giovanili e percorsi formativi mirati, la Regione con Giovanisì si impegna a creare un ambiente favorevole alla crescita dei giovani toscani, fornendo loro strumenti, risorse e opportunità per sviluppare nuove competenze e realizzare i propri progetti.

Tra i media partner: Sky TG24, RTL 102.5 radio ufficiale del Next Generation Fest, Radio Zeta, ANSA, L'Espresso, QN La Nazione, Luce!, Il Tirreno, La Repubblica, Corriere Fiorentino, intoscana.it

Per iscriversi gratuitamente al Next Generation Fest 2025 (posti limitati): giovanisi.it/ nextgenerationfest

Per info: 800.098.719 (lun-ven. 9.30-16) – ngf@giovanisi.it

Fonte: Regione Toscana