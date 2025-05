Nuovo Piano Strutturale SMAM, Sinistra Plurale: "Si possono presentare le osservazioni"

Nel lontano 2019 è iniziato formalmente l’iter per la stesura del nuovo Piano Strutturale del Comune di Santa Maria a Monte. Si tratta, lo ricordiamo, dell’atto fondamentale di programmazione urbanistica del territorio. È uno strumento così importante che è stata stabilita per legge la partecipazione diretta dei cittadini alla sua stesura. Per sei anni è stato colpevolmente tenuto in un cassetto, sia dalla giunta Parrella che da quella attuale, fino a quando il blocco di tutta l’attività edilizia ha imposto la ripresa dell’iter. L’8 maggio scorso, dopo un improvvisato e discutibile percorso partecipativo (ai limiti di quanto previsto dalla normativa), è stata approvata in Consiglio Comunale l’adozione del Piano.

Il 21 maggio l’adozione è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. Da quella data scattano i due mesi di tempo nei quali i cittadini e le associazioni possono avanzare le proprie osservazioni. La notizia è stata pubblicata sul sito del Comune come semplice atto burocratico, senza nessun risalto, e la Giunta non ha ritenuto di dover utilizzare altri strumenti per darne comunicazione ai cittadini. Evidentemente l’Amministrazione e il Garante alla Partecipazione lo reputano un passaggio formale e non ritengono utili le osservazioni, i contributi e i suggerimenti della comunità che amministrano. Ci permettiamo di supplire noi a questa loro “disattenzione”, perché gli interessi in campo sono enormi e riguardano il futuro di tutti.

Il Piano Strutturale può diventare il volano per invertire il declino del nostro territorio, dopo tre legislature che hanno campato alla giornata senza un minimo di progettualità. Prima della scadenza del 21 luglio presenteremo le nostre osservazioni formali su parcheggi, impianti sportivi, edilizia scolastica, sanità, area del biogas, assetto idrogeologico e altro, così come previsto dalla legge. Lo faremo con spirito costruttivo e senso di responsabilità, dopo aver ascoltato il parere e i suggerimenti dei cittadini. Per questo li invitiamo fin da ora a seguirci sui nostri canali social e a partecipare alle iniziative tematiche che faremo nei prossimi giorni.

Sinistra Plurale

Notizie correlate