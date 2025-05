Nuovo stadio Carlo Castellani, il sindaco Mantellassi: "C'è la volontà di andare avanti"

L'Empoli è retrocesso in Serie B e in tanti si sono chiesti che ne sarà del nuovo stadio. Nel corso della trasmissione 'Incontro Azzurro' andata in onda questa sera su Radio Lady, il sindaco Mantellassi è intervenuto per fare il punto sulla conferenza dei servizi e sulla ristrutturazione dello stadio.

Mancano poco più di due settimane alla conclusione della conferenza preliminare dei servizi relativa alla proposta di project financing dell’Empoli FC per lo stadio Carlo Castellani, progetto presentato la scorsa estate. Il piano attualmente in discussione è il risultato del percorso partecipativo e degli incontri di categoria, che hanno portato, lo scorso marzo, alla presentazione delle modifiche proposte dall’Amministrazione comunale al club empolese. Modifiche che sono state accolte e che saranno integrate nel progetto definitivo dell’impianto.

La conferenza, che terminerà il 12 giugno, potrebbe subire un lieve slittamento — al massimo di un mese — per eventuali integrazioni. Lo comunica il sindaco Alessio Mantellassi, che aggiunge: “Dovremmo avere entro fine giugno o inizio luglio la chiusura dei lavori con il verbale. Se tutto andrà bene, verrà dichiarata la pubblica utilità dell’intervento”. Successivamente sarà convocata la Conferenza dei Servizi decisoria che, una volta conclusa, aprirà la strada all’avvio dei lavori.

Nonostante l’amara retrocessione dell’Empoli FC, arrivata con la sconfitta casalinga contro l’Hellas Verona di domenica 25 maggio, il presidente Fabrizio Corsi non ha mostrato l’intenzione di fare marcia indietro sul progetto di ristrutturazione dello stadio. “Ho letto sui giornali che da parte del presidente Corsi c’è la volontà di proseguire -, afferma il sindaco -. Anche da parte dell’Amministrazione c’è la volontà di andare avanti, a patto che tutto venga fatto per bene e insieme, come frutto del lavoro del percorso partecipativo e degli incontri con le categorie e i soggetti interessati”.

Dal punto di vista sportivo, Mantellassi aggiunge: "La retrocessione è stato un momento doloroso, è spiaciuto vedere che non arrivava il miracolo come l'anno scorso. Bisogna razionalizzare il dispiacere e capire che una piccola realtà come la nostra si è trovata in A quattro anni ed è una gran cosa, bisogna essere contenti. Anche nei momenti di difficoltà si è vista grande sportività dalla tifoseria e dalla piazza, la squadra è retrocessa tra gli applausi".

