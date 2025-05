'Percorsi': la mostra antologica dell'artista e professore Leonardo Locchi

Sabato 31 Maggio 2025 alle ore 17,30, il Gruppo culturale Fornace Pasquinucci, presso la sede di Capraia Fiorentina Fi, Piazza R. Dori, inaugurerà la mostra antologica dell’artista Leonardo Locchi.

PERCORSI

“Un’occasione per salutare e ringraziare il Prof. Locchi, docente di Discipline Pittoriche al Liceo Artistico il Virgilio di Empoli, che ha visto nel corso degli anni nascere e crescere il Liceo stesso.

Quest’anno concluderà la sua straordinaria esperienza, quindi è un onore per il Gruppo averlo come ospite, saranno esposte le sue bellissime opere, in tutte le sale della Galleria.

Sicuramente la mostra avrà successo, attendiamo le visite di studenti, soci, amanti dell’arte.” conclude il Presidente del Gruppo culturale Fornace Pasquinucci Lorella Consorti

L’attore, scrittore Daniele Locchi, farà la presentazione critica. La mostra ha il Patrocinio del Comune di Capraia e Limite e sarà visitabile dal 31 Maggio al 1 Giugno

Ingresso libero dal giovedì alla domenica dalle ore 17,00 alle ore 19,00

Fonte: Ufficio Stampa